Suriyeli çocukların

DERA (AA) - HALİT SÜLEYMAN - Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde yaşanan şiddet olaylarından kaçan Suriyeliler, kış mevsiminin sebep olduğu zor şartlara rağmen çocukların eğitimine devam ediyor.



Beşşar Esed güçlerinin Dera ve çevresine kara ve havadan düzenlediği saldırılar sebebiyle yerlerinden olan 4 bin 500 Suriyeli, muhaliflerin kontrolündeki Zeyzun bölgesinde derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.



İç savaş nedeniyle en az 6 bin okulun kullanılamaz hale geldiği, binlerce eğitim personelinin de yaşamını yitirdiği ülkede, Dera kentinin batı kırsalındaki Zeyzun çadır kentinde yaşamak zorunda kalanlar kış aylarının başlamasıyla zor günler geçiriyor. Çadır kentte, sağanak yağmurların etkisiyle oluşan su birikintileri ve çamurlu yollar sebebiyle insanlar yürümekte dahi zorlanıyor.



Tüm bu zorlukların yaşandığı çadır kentteki Suriyeliler, çocukların, eğitim hayatından mahrum kalmaması için de çaba sarf ediyor. Kamplardaki gönüllü öğretmenler, savaşın altıncı yılında eğitim göremeyen Suriyeli çocuk sayısının 2,1 milyonu geçtiği ülkede, her gün sobayla ısıtılan bir çadırda çocukları eğitimle buluşturma çabasını sürdürüyor.



AA muhabirine konuşan çadır okulun öğretmeni Suheyl el-Halebi, evlerini ve eğitimlerini bırakarak Zeyzun çadır kentine gelen çocukların eğitimlerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.



Eğitime devam edebilmek için çadırda çok şeye ihtiyaçları olduğunu belirten Halebi, "Savaş sebebiyle eğitimlerini yarıda bırakan çocukların bu kamptaki çadır okulda imkansızlıklar içerisinde okuması için çalışıyoruz. Okulumuzda ilk ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencileri de var. Öğrenciler, Humus, Hama, İdlib ve Halep'teki çatışma bölgelerinden kaçan ailelerin çocuklarından oluşuyor." dedi.



Çadır kentte "ısınma" sorunu

En büyük sorunlardan birinin de "ısınma" konusu olduğu çadır kentte yaşayanlar, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.



Çadır kent sakinlerinden Abdulbasit Mısri kışın gelmesiyle yakacakları olmadığı için çok zorlandıklarını belirtti. Yardım kuruluşlarının yaşadıkları mağduriyeti gidermesini talep eden Mısri, "Zeyzun çadır kentinde yakacak odun ve mazot olmadığı için üşüyoruz. Yardım kuruluşlarının çadır kente gelip durumumuzu görmesini istiyoruz. Kış ayları başladı ancak kimse bize herhangi bir yardımda bulunmadı.'' diye konuştu.



Dera'nın Şeyh Miskin beldesindeki çatışmalardan kaçarak Zeyzun çadır kentine gelen 12 yaşındaki Abdullah da 2 yıldır burada yaşadığını belirtti.



Hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini ifade eden Abdullah, "Yakacak, yiyecek ve elbise istiyoruz. Battaniye de istiyoruz." dedi.