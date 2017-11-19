Suriyeli çocukların en büyük hayali savaşsız dünya

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli çocuklar, gözyaşının, acının, ölümün ve göçlerin olmadığı savaşsız bir dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşama hayaliyle büyüyor.

Ülkelerinde 2011 yılından beri devam eden iç savaş nedeniyle hayatta kalan yakınlarıyla Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli çocuklar, savaşın acısını en fazla hissedenler arasında bulunuyor.

Çoğunluğu kendilerini hayata bağlayan ve her zorlukta ellerinden tutan babalarını Suriye'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda kaybeden çocuklar, yaklaşan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesi başta ülkelerinde olmak üzere tüm dünya çocukları için barış diliyor.

Küçük yaşlarına rağmen yaşadıkları büyük acıları unutamayan çocuklar, Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşların da desteğiyle yaşama tutunmaya çalışıyor.

Dünya Şehit Çocukları Vakfı tarafından Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde açılan okulda yarım kalan eğitimlerini devam ettirme fırsatı bulan Suriyeli yetim çocuklar, ülkelerindeki savaşın bir an önce son bulmasını ve çok özledikleri Suriye'ye geri dönmeyi bekliyor.

Okulda eğitim gören 12 yaşındaki Sima Musalleti, 4 yıl önce Halep'ten annesi ve kardeşleriyle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Yaşadıkları kentin sürekli bombardıman altında olduğunu ve çok kötü günler yaşadıklarını anlatan Musalleti, "Ülkemde bulunduğum sıralarda savaş devam ediyordu ve sürekli bombalama oluyordu. Annem, ağabeyim ve ablamla Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. Babam 4 yıl önce rejim güçleri tarafından cezaevine konuldu ve ondan bir daha haber alamadık. En son babamın hapishanede öldüğünü öğrendik." diye konuştu.

Musalleti, Suriye'ye geri dönmek ve ülkesinde barış ortamı içinde yaşamak istediğini belirterek, "İnşallah bir gün ülkeme barış gelir." ifadelerini kullandı.

Suriyeli 13 yaşındaki Abdullah Radun da 5 yıl önce Hama'dan ailesiyle Hatay'a geldiklerini ve kendi imkanlarıyla kiraladıkları evde yaşadıklarını anlattı.



Babasının Esed güçlerinin saldırısında öldüğünü kaydeden Radun, "Herkesin bir arada, kardeşçe yaşadığı, özgür bir Suriye'de ve İslam ülkelerinin el ele olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Radun ile aynı yaştaki Maria Kreym de tüm dünya için barış diledi.

Kreym, Türkiye'ye 5 yıl önce Hama'dan ailesiyle geldiklerini ifade ederek, barışın olduğu ve sevinçlerin yaşandığı bir ülke hayali kurduğunu söyledi.

Lazkiye'den 4 yıl önce anne, ağabeyi ve ablasıyla Türkiye'ye sığınan 12 yaşındaki Hüda İkiz de babasının ölümünü gözyaşları arasında anlattı.

Cuma namazı sırasında rejim güçlerinin camiye düzenlediği saldırıda babasını yitirdiğini ifade eden İkiz, "Savaşın olmadığı, çocukların ve hiç kimsenin ölmediği bir dünya istiyorum." dedi.







