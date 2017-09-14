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Suriyeli çocukların kamp sevinci

- Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Hatay'da yaşayan Suriyeli çocuklar için bir haftalık kamp ve gezi programı düzenlendi

Suriyeli çocukların kamp sevinci

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki 60 Suriyeli çocuk, Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından düzenlenen bir haftalık kamp ve gezi programına katıldı.

TİF Hatay İl Temsilcisi Yılmaz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağduru Suriyeli çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürüttükleri faaliyetlerin sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda ilçede izcilik eğitimi alan 60 çocuk için bir kamp planı hazırladıklarını anlatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı tüm masrafları TİF tarafından karşılanmak üzere İstanbul Ümraniye'deki izcilik aday kampına götürdük. Burada çocuklar, paintball, badminton, binicilik, trafik eğitimi, okçuluk, yüzme, tırmanma, kamp ateşi yakma gibi birçok etkinliğe katıldı. Bunun yanında 2 günlük İstanbul gezisi düzenledik. Çoğu Hatay'ın dışına bile çıkmayan çocuklar, dolu dolu bir hafta geçirdi."

Çocukların mutluluğunun kendilerini de sevindirdiğini dile getiren Kalkan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gönüllü izci liderleriyle Suriyeli çocuklara yönelik faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

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GeziHatayIzciKampSuriyeli çocuklar
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