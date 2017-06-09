Suriyeli çocukların karne sevinci

SAKARYA/ KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören 669 Suriyeli öğrenci karnelerini aldı.

Sakarya'da Karaman Geçici Eğitim Merkezinde karneleri dağıtılan öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Merkezin müdürü Ali Çiydem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirterek, merkezin Suriye ile Türk okulları arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Anasınıfında 3, ilkokulda 10, ortaokulda 6 şubede 285 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde 26 Suriyeli, 12 Türk öğretmenin görev yaptığını dile getiren Çiydem, şöyle konuştu:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaman Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki bir iş merkezi restore edilip okula dönüştürülerek 28 derslikli okul haline getirildi. Buradaki öğrencilerimiz ülkelerindeki savaş nedeniyle eğitimine uzun süre ara vermek zorunda kalan çocuklardan oluşuyor. Türk öğretmenlerimiz sadece Türkçe öğretiyor. Diğer branş derslerini Suriyeli öğretmenler kendi dillerinde Arapça olarak veriyor. "

Kurumun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğunu, giderlerinin ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını aktaran Çiydem, buradaki öğrencilerin Akyazı ve Karasu ilçeleriyle kent merkezinden 6 araçla Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz taşındığını belirtti.

Çiydem, öğrencilerin Türkçe'yi öğrenip Türk okullarına gidebilmesini sağlamak amacıyla merkezde yazın Türkçe dil kurslarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

- Kocaeli

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi’nde yapılan Darıca Geçici Eğitim Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı.

26 Suriyeli öğretmen, 8 Türkçe öğretmeni, bir rehber öğretmenin yer aldığı okulda, 384 öğrenci karnelerini aldı.

Okul müdürü Abdullah Akman, yaptığı konuşmada, okulda 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 610 öğrenci bulunduğunu, bu yıl 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin entegrasyon projesi çerçevesinde Türk okullarına dağıtıldığını kaydetti.

Akman, öğrencileri tebrik ederek, iyi bir yaz tatili geçirmelerini diledi.

Bu arada karnelerini öğretmenlerinin elinden alan Suriyeli öğrenciler, Türkiye'de olmaktan ve burada okumaktan mutlu olduklarını söyledi.



