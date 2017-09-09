Suriyeli çocukların kırtasiye setleri Bursa'dan

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bursa İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye sınırındaki mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren çocuklar için, 2 bin kırtasiye seti hazırlandı.

Kamplardaki Suriyeli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Bursa'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 2 bin çocuğa dağıtılmak üzere hazırlanan kırtasiye seti, 2 bin bebek bakım seti ve 2 bin kadın hijyen seti, Suriye'de bir nebze de olsa yaraları saracak.

Yaklaşan eğitim öğretim döneminde ülke sınırındaki kamplarda zor şartlarda eğitimlerini sürdürecek çocukların yüzü, defter, okuma seti, silgi, kalemtıraş ve renkli boya kalemleriyle gülecek.

Dernek Başkanı Hüseyin Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yüz binlerce sivilin hayatına mal olan iç savaşın 7. yılına yaklaştığını söyledi.

- "Binlerce Suriyeli mülteciyi zor günler bekliyor"

Savaşın çıktığı ilk günden beri bölgedeki yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kaptan, "Bugüne kadar Bursa halkının katkılarıyla 550 tır dolusu, binlerce ton yaşam malzemesini, bölgeye gönderdik. Mevsim, sonbahara döndü. Kısa bir süre sonra havalar soğuyacak ve kış gelecek. Çadırlarda yaşayan binlerce Suriyeli mülteciyi zor günler bekliyor. Bu nedenle halkımızın duyarlı olmasını ve orada hayata tutunmak için mücadele eden kardeşlerini unutmamalarını istiyorum." diye konuştu.

Kaptan, toplanan yardımların ilerleyen günlerde tırlarla bölgeye gönderileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl kamplara yaptığımız ziyaretlerde öğrencilerin en büyük eksiğinin kırtasiye malzemesi olduğunu görmüştük. O yüzden bu yılki eğitim dönemi öncesinde, kamplarda zor şartlarda eğitimlerini sürdürmeye çalışan çocuklara destek olmak adına kırtasiye setleri hazırladık. Kamplarda bebekler ve kadınlar için gerekli olan hijyen paketlerinin tedarik edilmesi de çok zor oluyor. Bu yüzden derneğimizin kadın kolları tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 bin kişilik bebek bakım seti ile yine 2 bin kişilik kadın hijyen paketi hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta mülteci kamplarını ziyaret ederek, hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kampanyamıza destek olan herkese çok teşekkür ederiz."