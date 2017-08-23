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Suriyeli çocukların mutluluğu için buluştular

- Çeşitli ülkelerden yönetmen, futbolcu, ressam, fotoğrafçı, gazeteci, doktor, gezgin, iş adamı ve öğretmenler, Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği öncülüğünde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli çocuklarla bir araya geldi - Katarlı mili futbolcu Lamy: - "Onların yüzünde biraz olsun tebessüm bırakmak adına buradayım. Suriye'deki savaş en çok çocukları etkiledi ve mağdur bıraktı"

Suriyeli çocukların mutluluğu için buluştular

HATAY (AA) - CEM GENCO - Farklı ülkelerden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen yönetmen, futbolcu, ressam, fotoğrafçı, gazeteci, doktor, gezgin, iş adamı ve öğretmenler, Suriyeli çocuklarla buluştu.

Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğinin "Onlara Katılalım Projesi" kapsamında, İspanya, Fas, ABD, İngiltere, Mısır, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Kuveyt, Katar ve Filistin'in de aralarında bulunduğu ülkelerdeki çeşitli meslek gruplarından 28 kişi, Alakuzu Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli aileleri ziyaret etti.

Evleri tek tek gezen gruptaki sağlıkçılar, Suriyeli çocuklara sağlık taraması yaptı. Grup, resim yapma, duvar boyama, futbol müsabakası ve yöresel oyunlarla, aralarında yetimlerin de bulunduğu çocuklara moral verdi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli aileler ve çocukların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Farklı ülkelerden insanları bir araya getirerek Suriyeli ailelerin sıkıntısına daha fazla dikkati çekmek istediklerini belirten Aksoy, "Reyhanlı'daki Suriyeli çocuklar için 4 gün süren etkinlikler yaptık. Yanımızda çeşitli ülkelerden yönetmen, futbolcu, ressam, fotoğrafçı, gazeteci, doktor, gezgin, iş adamı ve öğretmenler bulunuyor." dedi.

Aksoy, çocukların gönüllerince vakit geçirmesini sağladıklarını, gelecek günlerde daha geniş kapsamlı etkinlikler yapacaklarını kaydetti.

Katarlı mili futbolcu Adel Lamy ise maç yaptığı çocukların da kendisinin de bu etkinlikten büyük keyif aldığını ifade etti.

Suriyeli çocukların daha çok hatırlanması gerektiğini dile getiren Lamy, "Onların yüzünde biraz olsun tebessüm bırakmak adına buradayım. Suriye'deki savaş en çok çocukları etkiledi ve mağdur bıraktı. Hem onlara moral vermek hem de çocukların yaşadıkları sıkıntıları yerinde görmek için buraya geldim." diye konuştu.

Sağlık taraması yapan Faslı doktor Ayman Boubouh ise Suriyeli çocukların oldukça kötü günler yaşadığını belirtti.

Boubouh, muayene ettiği 20 çocuktan daha fazlasına yardım eli uzatmak istediğini bildirdi.

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HatayReyhanlı
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