Suriyeli gazeteci ve aktivist Jarf'ın öldürülmesine 2 kez müebbet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1,5 yıl önce Suriyeli gazeteci ve aktivist Naji El Jarf'ın terör örgütü DEAŞ mensubu tarafından öldürülmesiyle ilgili sanık Eşverihi'ye, 2 kez müebbet ve 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Farag Al Hussin, Ali Cerkez, Reyad Matar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Hamed Eşverihi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Mahkemede dinlenen tanık taksi şoförü Ahmet Ateş, olay günü Atatürk Bulvarı'nın alt sokağında taksi noktasında beklediği sırada, yabancı 2 kişinin aracına bindiğini belirterek, "Birisi yanıma, diğeri arka koltuğa oturdu. Telaşlıydılar. Yanımda oturan şahsın sağ elinde mont sarılıydı. Çat pat Türkçe biliyorlardı. Yanımda oturan şahsın kolu kırık sandım, o nedenle aceleci davrandıklarını düşündüm. Ben de acele edip hızlı sürdüm. Kurbanbaba Mahallesi^ne geldiğimizde arlarında konuştular ve ardından Güneş Mahallesi'ne gelerek indiler. Yanımda kolu montla sarılı şahsı, emniyette teşhis ettim ancak arka oturan şahsı teşhis edemedim." dedi.

Mahkeme heyeti, karar için sanıklardan son sözlerini istedi.

Tutuklu sanık Eşverihi, polise tüm olanları anlattığını, yanındaki şahsın cinayeti işlediğini öne sürerek, "Suç işlemiş olsaydım Suriye'ye kaçardım. Suçsuzum." şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar da olayla bağlantısının olmadığını savunarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Eşverihi'nin suçu işleyiş şekli ve kastın ağırlığını dikkate alarak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapse hükmetti.

Eşverihi, Jarf'ı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ikinci kez müebbet hapisle cezalandırıldı.

Eşverihi'ye "patlayıcı madde bulundurmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından da, 5 yıl 5 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıklar Cerkes, Hussin ve Matar hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda, 27 Aralık 2015'te Suriyeli gazeteci ve aktivist Naji El Jarf (37), silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.