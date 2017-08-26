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Suriyeli Hamud'dan Türkiye'ye "İzmir"li teşekkür

- Hamud, milyonlarca Suriyeliye kucak açan Türkiye'ye duyduğu minnet ve şükranlarını ifade etmek için İdlib'te kurduğu tesise 12 yıl yaşadığı "İzmir" adını verdi. - Türkiye'de 12 yıl yaşayan Hamud: "2004 ile 2016 yılları arasında İzmir'de tekstil ticareti ile uğraştım. Ülkeme dönüp bir tesis açmaya karar verdiğimde adının 'İzmir' olmasını istedim" "Bu tesisi açmaktaki amacım yeni bir iş fırsatı ve kazanç elde etmenin yanı sıra milyonlarca Suriyeliyi misafir eden, ülkeme insani yardımlar gönderen Türkiye'ye yaptıkları iyilikler için teşekkür etmek idi"

Suriyeli Hamud'dan Türkiye'ye

İDLİB (AA) - MUHAMMED MİSTO - Suriyeli Yasir el-Hamud milyonlarca Suriyeliye kucak açan Türkiye'ye duyduğu minnet ve şükranlarını ifade etmek için İdlib kentinde kurduğu tesise 12 yıl yaşadığı "İzmir" adını verdi.

İlk olarak 2004 yılında geldiği İzmir'de 12 yıl yaşayan Hamud, 2016'da döndüğü ülkesinde içinde restoran, kafeterya ve çocuklar için eğlence alanlarının bulunduğu bir tesis açtı.

Hamud'un Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib kentine bağlı Serakıb ilçesinde açtığı "İzmir" adlı tesis, özellikle tatil günlerinde kentin kırsal bölgeleri ile merkezinden gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Müşteriler keyifle yemeklerini yerken, çocuklar da oyun parkında eğlenceli vakit geçiriyor. Bütün hafta kapıları açık olan tesiste fiyatların da ülke şartlarına göre uygun olduğu ifade ediliyor.

- "Bu tesisi açmaktaki amacım, yaptıkları iyilikler için Türkiye'ye teşekkür etmek"

AA muhabirine konuşan Hammud, hayatının 12 yılını geçirdiği İzmir'de Türkiye ve Türk halkı ile ilgili güzel anılar biriktirdiğini söyledi.

Hammud, "2004 ile 2016 yılları arasında İzmir'de tekstil ticareti ile uğraştım. Ülkeme dönüp bir tesis açmaya karar verdiğimde adının 'İzmir' olmasını istedim." dedi.

Yıllardır iç savaşın yaşandığı Suriye'de halkın biraz olsun rahatlayabileceği yerler aradığını dile getiren Hamud şunları kaydetti:

"Bu tesisi açmaktaki amacım yeni bir iş fırsatı ve kazanç elde etmenin yanı sıra milyonlarca Suriyeliyi misafir eden, ülkeme insani yardımlar gönderen Türkiye'ye yaptıkları iyilikler için teşekkür etmek idi."

Hamud, Türk devleti ve halkının Suriyeliler için yaptıklarının yanında bunun çok küçük bir teşekkür ifadesi olduğunu dile getirdi.

- "Savaşın kıyısında bir nebze de olsa nefes alma imkanı"

Müşteriler ise savaşın kıyısında kendilerine bir nebze olsun nefes alma imkanı sağlayan böyle bir tesis bulmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ediyor.

Tesisin müşterilerinden Katibe el-Fadıl, mekanın ismi kadar sunduğu hizmet kalitesiyle de kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Modern tarzda tasarlanan tesisin daha önce ziyaret etme şansı yakaladığı Türkiye'den izler taşıdığını kaydeden Fadıl, "Yaşadığımız savaş atmosferinde hayatın ve işin baskılarından kurtulmak için burayı tercih ediyoruz. Burada, savaşın kıyısında bir nebze de olsa nefes alma imkanı buluyoruz." diye konuştu.

Halid Hattab isimli bir diğer Suriyeli dee savaşın özellikle çocuklarda yarattığı travmanın etkilerini biraz olsun azaltmak için buraya getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin yaptığı yardımlara bir teşekkür ifadesi olarak tesise "İzmir" adının verilmesinin kendisini ayrıca memnun ettiğini belirten Hattab şunları söyledi:

"Burası bizim ve çocukların biraz olsun nefes alabildiği bir alan. Çocuklar 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle her şeyden mahrum kaldı. Çocuklar buraya geldiğinde mutlu oluyor, psikolojileri düzeliyor. Devamlı buraya gelmek istiyorlar."


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Anahtar Kelimeler:
HamudİdlibSuriyeliTürkiye
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