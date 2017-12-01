Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası iklimlendirme profesyonellerini hakkı eren ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Suriyeli kadın ve çocuk sığınmacılar için tiyatro

- Suriyeli kadın ve çocuk sığınmacıların uyum sürecine yönelik tiyatro oyunu sahnelendi

Suriyeli kadın ve çocuk sığınmacılar için tiyatro

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Suriyeli kadın ve çocuk sığınmacıların uyum sürecine yönelik gerçekleştirdiği proje kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Kültür Daire Başkanlığı işbirliğiyle tek kişilik tiyatrooyunu sahnelendi.

İBB Fatih Kültür Merkezi'nde, “Bir gün Ayakkabımın Teki” adlı tek kişilik tiyatro oyununu seyreden Suriyeli çocuklar ve anneleri eğlenceli dakikalar yaşadı.

Oyunun konusunu, rengarenk ancak dağınık bir mutfakta, ayakkabısının tekini kaybeden kişinin, bulduğu ayakkabısının ve mutfaktaki eşyanın hepsinin konuşması üzerine yaşadığı şaşkınlık ve kaybolan ayakkabının ise Kaptan Cook'u aramaya çıktığını öğrenmesi oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan Özgür Kaymak'ın yönettiği ve Derya Yıldırım tarafından sahnelenen oyuna, Suriyeli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan KADEM Denetim Kurulu Asil Üyesi Sezen Güngör, etkinliği gerçekleştiren Şehir Tiyatroları ve KADEM personeline teşekkür ederken, "Çok doğru bir kitleye hitap ettiler. Bu imkanı bilmeyen bulamayan bir kitleye hitap ettiler. Dolayısıyla büyük bir ihtiyacı karşıladılar." dedi.

Tiyatro oyununu yaklaşık 150 Suriyeli kadın ve çocuk sığınmacı izledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD)İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir TiyatrolarıKadın Ve Demokrasi Derneği (KADEM)Tiyatro
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5