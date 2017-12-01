Suriyeli kadın ve çocuk sığınmacılar için tiyatro

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Suriyeli kadın ve çocuk sığınmacıların uyum sürecine yönelik gerçekleştirdiği proje kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Kültür Daire Başkanlığı işbirliğiyle tek kişilik tiyatrooyunu sahnelendi.

İBB Fatih Kültür Merkezi'nde, “Bir gün Ayakkabımın Teki” adlı tek kişilik tiyatro oyununu seyreden Suriyeli çocuklar ve anneleri eğlenceli dakikalar yaşadı.

Oyunun konusunu, rengarenk ancak dağınık bir mutfakta, ayakkabısının tekini kaybeden kişinin, bulduğu ayakkabısının ve mutfaktaki eşyanın hepsinin konuşması üzerine yaşadığı şaşkınlık ve kaybolan ayakkabının ise Kaptan Cook'u aramaya çıktığını öğrenmesi oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan Özgür Kaymak'ın yönettiği ve Derya Yıldırım tarafından sahnelenen oyuna, Suriyeli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan KADEM Denetim Kurulu Asil Üyesi Sezen Güngör, etkinliği gerçekleştiren Şehir Tiyatroları ve KADEM personeline teşekkür ederken, "Çok doğru bir kitleye hitap ettiler. Bu imkanı bilmeyen bulamayan bir kitleye hitap ettiler. Dolayısıyla büyük bir ihtiyacı karşıladılar." dedi.

Tiyatro oyununu yaklaşık 150 Suriyeli kadın ve çocuk sığınmacı izledi.