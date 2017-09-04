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Suriyeli kadının darbedilerek öldürüldüğü iddiası

- Şanlıurfa'da Suriye uyruklu bir kadının üvey çocuklarıyla arasında çıkan kavgada öldürüldüğü iddiası üzerine bir kişi gözaltına alındı

Suriyeli kadının darbedilerek öldürüldüğü iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Suriyeli bir kadının çıkan bir kavgada darbedilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Yardımcı Mahallesi'nde Suriye uyruklu Nahiye Atay (33) ile üvey çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başına sert bir cisim ile darbe alan Alhas, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Alhas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Alhas'ın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, darp olayına karıştığı iddia edilen Alhas'ın üvey çocuklarından İ.A'yı gözaltına aldı.

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