Suriyeli kadının darbedilerek öldürülmesi iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Suriyeli kadının darbedilerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Yardımcı Mahallesi'nde Suriye uyruklu Nahiye A'nın (33) hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan üvey çocuğu İ.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen İ.A. "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden Nahiye A'nın cenazesinin, yakınları tarafından götürüldüğü Suriye'nin Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.