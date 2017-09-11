Suriyeli kadınlar yurttaşları için kışlık kıyafet mesaisinde

HATAY (AA) - CEM GENCO - Ülkelerindeki iç savaşta eşlerini kaybeden kadınların da aralarında yer aldığı Suriyeli 31 kadın, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Khubaib Vakfınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan atölyede Suriye'deki ihtiyaç sahibi aileler için kış kıyafet üretiyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Khubaib Vakfınca, savaş mağduru Suriyeli kadınların hayata adaptasyonu için Reyhanlı'da faaliyete geçirilen kıyafet üretim atölyesinde, Suriye'deki ailelerin kullanacağı kışlık kıyafetler hazırlanıyor.

Aralarında eşlerini kaybedenlerin de yer aldığı 31 Suriyeli kadın, hem ülkelerindeki savaş mağdurlarına yardım ediyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Atölyede günde 8 saat çalışan kadınlar, çocukların ve yetişkinlerin kullanabileceği kaşkol şapka hırka, palto, ceket gibi kışlık giyim üretiyor.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet temin edilmesi için 3 yıl önce atölye kurduklarını belirtti.

Atölyede bir yandan maddi bir ihtiyacı karşıladıklarını, bir taraftan da savaş mağduru kadınlara yer vererek onların savaşın acılarını silmelerini ve aile bütçelerine katkı sunmalarını sağladıklarını ifade eden Tosun,''Aralarında eşlerini kaybedenlerin de olduğu 31 Suriyeli kadın, üreterek savaşın izlerini siliyorlar. Burada üretim yaparak hem ailelerine katkı sağlıyor hem de Suriye'deki insanların kullanacağı kıyafetleri üretiyorlar.'' dedi.

Suriye kamplarındaki ailelerin kış ayını rahat geçirmeleri için gece gündüz çalışıldığını aktaran Tosun, ''Şu an günlük 200 kıyafet üretiliyor. Bu sayıyı artıracağız. İnşallah kış ayı içerisinde üretim toplamı 150 bin olacaktır.'' diye konuştu.

Tosun, üretilen kıyafetlerin Türkiye sınırına yakın Suriye kamplarında kalan ailelere ulaştırılacağını bildirdi.

- "Üreterek mutlu oluyoruz"

Atölyenin sorumlusu 5 çocuk annesi Edibe Muhammed de savaşın derin acılarını çalışarak atmaya çalıştıklarını anlattı.

Muhammed, ''Burada bizler gibi savaşın mağdur ettiği kardeşlerimize kıyafet üretimi yaparak onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Atölyede açıldığından bu yana yaklaşık 400 bin kıyafeti Suriye'deki kardeşlerimize gönderdik.'' ifadesini kullandı.