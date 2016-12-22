Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Suriyeli kanaat önderleri "Dayanışma Toplantısı"nda buluştu

- Suriyeli Assaad: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'te 200 bin masum kadın, çocuk ve yaşlı insanı katliamdan kurtardı"

Suriyeli kanaat önderleri

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli kanaat önderleri, Dayanışma Toplantısı'nda bir araya geldi.

İstasyon Caddesi'ndeki bir lokantada düzenlenen, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın da katıldığı toplantıda, Suriye'nin çeşitli kentlerinden gelen kanaat önderleri Arapça şiir ve kasideler okudu.

Ülkelerinde yaşanan sıkıntıları paylaşan Suriyeliler adına konuşan Hammad Assaad, Suriye'deki olaylar nedeniyle 3 milyon Suriyelinin Türkiye'ye göç ettiğini belirterek, Türk halkına misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Türk askerinin Suriye'de bulunmasının ülkenin huzuru için önemli olduğunu dile getiren Assaad, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'te 200 bin masum kadın, çocuk ve yaşlı insanı katliamdan kurtardı. Suriye'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." diye konuştu.

Akçakale Belediye Başkanı Ayhan da Türk askerlerinin Suriye'de bulunmasının ülkenin bütünlüğü için gerekli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'de farklı amaçlar peşinde koşmadığını aktaran Abdulhakim Ayhan, Türkiye'nin amacının Suriye halkının kendi topraklarında huzur içinde yaşamaları olduğunu söyledi.

Programda kanaat önderleri, katkıları dolayısıyla Ayhan ile Akçakale Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt'a plaket verdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AkçakaleAkçakale Belediye Başkanı Abdülhakim AyhanBuluşmaKanaat önderleriKonuşmaPlaket
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.