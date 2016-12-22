ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli kanaat önderleri, Dayanışma Toplantısı'nda bir araya geldi.

İstasyon Caddesi'ndeki bir lokantada düzenlenen, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın da katıldığı toplantıda, Suriye'nin çeşitli kentlerinden gelen kanaat önderleri Arapça şiir ve kasideler okudu.

Ülkelerinde yaşanan sıkıntıları paylaşan Suriyeliler adına konuşan Hammad Assaad, Suriye'deki olaylar nedeniyle 3 milyon Suriyelinin Türkiye'ye göç ettiğini belirterek, Türk halkına misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Türk askerinin Suriye'de bulunmasının ülkenin huzuru için önemli olduğunu dile getiren Assaad, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'te 200 bin masum kadın, çocuk ve yaşlı insanı katliamdan kurtardı. Suriye'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." diye konuştu.

Akçakale Belediye Başkanı Ayhan da Türk askerlerinin Suriye'de bulunmasının ülkenin bütünlüğü için gerekli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'de farklı amaçlar peşinde koşmadığını aktaran Abdulhakim Ayhan, Türkiye'nin amacının Suriye halkının kendi topraklarında huzur içinde yaşamaları olduğunu söyledi.

Programda kanaat önderleri, katkıları dolayısıyla Ayhan ile Akçakale Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt'a plaket verdi.