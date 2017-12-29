Suriyeli minikler gönüllerince eğlendi

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği ve Kuveyt Rahme Derneğince 120 Suriyeli yetim çocuk için eğlence programı düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, palyaço ve sihirbaz gösterisini izledi.

Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaştan kaçan yetimlerin güzel vakit geçirmelerini istediklerini söyledi.

Amaçlarının yetim çocukları savaş psikolojisinden kurtarmak olduğunu ifade eden Aksoy, "Dernek olarak yetimlerle sürekli iç içeyiz. Savaş psikolojisine dönmemeleri için sürekli programlar yapıyoruz. Aylık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sosyal aktiviteler düzenliyoruz." diye konuştu.

Gönüllerince eğlenen çocuklara oyuncak hediye edildi.



