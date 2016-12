Suriyeli misafirlere 'dört dörtlük' yaşam alanı

GAZİANTEP (AA) - HALİL FİDAN - Kahramanmaraş'ta 25 kişi kapasiteli inşa edilen ve içerisinde çift katlı konteynerlerin bulunduğu barınma merkezi, sahip olduğu imkanlarla modern bir tesisi aratmıyor.



Suriye'deki iç savaşın çıktığı ilk günden bu yana sivil halkın korunması ve hayatlarının kolaylaştırılması için önemli adımları atan Türkiye, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla yeni bir hizmet alanını da Kahramanmaraş'ın merkez Durkadiroğlu ilçesine kazandırdı.



Misafir kabulüne ekim ayında başlanan, 374 bin metrekare alan üzerine kurulu barınma merkezi, içerisinde banyo, mutfak ve tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanabildiği çift katlı konteynerleriyle dikkati çekiyor.



Yaklaşık 25 bin kişi kapasiteli barınma merkezinde, sığınmacılar 5 bin 8 konteynerde yaşama tutunuyor. Sosyal imkanların da bulunduğu konteyner kentte, 16 derslikli Halk Eğitimi Merkezi ve 24 derslikli 4 okul da hizmet veriyor.



Cami, taziye yerleri, market, 2 rehabilitasyon merkezi, 8 çocuk oyun alanı, 4 futbol, 4 de basketbol sahasının yer aldığı barınma merkezinde, sağlıklı içme suyuna ulaşılabilmesi için son teknolojiyle yapılan günlük 3 bin metreküplük su arıtma tesisi de Suriyelilerin hizmetinde sunuluyor. Dış güvenliği jandarma tarafından sağlanan konteyner kentin içinde özel güvenlik personelleri de 24 saat güvenlik hizmeti sunuyor.



Yaklaşık 80 güvenlik kamerasıyla genel kullanım alanları kayıt altına alınan konteyner kentte, olası yangın ihtimaline karşı 24 saat esasına göre 2 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 12 kişilik yangın ekibi de hazır bekletiliyor.



Suriyeli misafirlere adeta dört dörtlük yaşam alanı sunan konteyner kentin rutin işleyişleri için 800 personel görev yapıyor.



Misafirler Türkiye'ye duacı

Konteynerlerde kalan Suriyeli misafirlerden Fatma Abdurrahman, 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve kendi imkanlarıyla çeşitli evlerde kaldıktan sonra yeni yapılan konteyner kente taşındığını söyledi.



Kendileri için yapılan konteyner kenti beklediğinden daha iyi bulduğunu vurgulayan Abdurrahman, "Her ihtiyacımız düşünülerek yapılmış. Türkiye'ye ne kadar minnettar olsak az." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının kendileri için yaptıklarını hiç bir zaman unutamayacaklarını dile getiren Abdurrahman, şöyle konuştu:



"Burası çok güzel. Türkiye, geldiğimiz günden beri bizi çok güzel kucakladı. Allah'a çok şükür, hiçbir eksiğimiz yok. Sanki kendi evimizdeyiz, gurbeti yaşamıyoruz. Açıkçası buraya gelirken bazı kaygılarımız vardı ama hiçbirini yaşamadık. Ne kadar dua etsek, minnettar olsak azdır. Ancak insan ister istemez evini ve vatanını özlüyor. Ne olursa olsun, yıkılsa da kırılsa da insan evine özlem duyuyor. İnşallah Suriye bir an önce düzelir ve biz de evlerimizde Türkiye'deki kardeşlerimizi, tatil için geldikleri Suriye'de evimizde ağırlarız."



Fadile Hasan da imkanları sunan yetkililere teşekkür ederek, "Burası harika bir yer. Türk insanının bizlere yaptığını Allah kabul eder. Bu insanlar bizim için her şeyi yaptı. Gerektiğinde bizimle evini ve ekmeğini paylaştı. Burada çok güzel dostluklar edindik. Bize bu imkanları sağlayanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.



Vofe Kertürk de 5 yıldır Türkiye'de olduklarını, bir süre çadır kentte yaşadıklarını belirterek, "Kaldığımız yer çok iyi, çok şükür rahatız. Konteynerlerin içerisi çok iyi. Çadırda kalırken bazen üşüyebiliyorduk ama burası sıcak." ifadelerini kullandı.