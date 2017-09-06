Suriyeli muhalif grup, Ürdün'e çekilmeye hazırlanıyor

AMMAN (AA) - Suriye'nin Ürdün Irak sınırındaki Badiye bölgesinde faaliyet gösteren Suriyeli muhaliflerden Şehit Ahmed El Abdu Birliği, Askeri Operasyon Komutanlığı'nın (MOC) Ürdün'e doğru çekilmeleri talebi üzerine Suriyeli sığınmacıların yaşadığı El Hadalat Mülteci Kampı'nı tahliye etmeye başladıklarını duyurdu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan birliğin sözcüsü Said Seyf, "El Hadalat Mülteci Kampı'nı tahliye etmeye, buradaki Suriyelileri Rakban Mülteci Kampı'na taşımaya başladık." dedi.

MOC'tan Rakban Mülteci Kampı'nın silahsız ve koruma altında olduğu konusunda güvence aldıklarını belirten Seyf, MOC'un kendilerinden istediklerine ilişkin ise "El Hadalat kampını boşaltmak ilk adımdı. Suriyelilerin Rakban kampına geçişleri tamamlanıp güvenliklerinin sağlanması ve gerekli yardımları almalarının ardından çekilmek için diğer adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Birçok toplantı yaptıklarını, herhangi bir yöne çekilmek için hazır olduklarını söyleyen Seyf, ancak Ürdün'den başka da gidebilecekleri bir yer olmadığını kaydetti.

Badiye bölgesinden çekilme zamanı hakkında ise Seyf, "El Hadalat Mülteci Kampı'ndan 5 bin sığınmacıyı tahliye ettik. Ancak onları Rakban kampına ulaştırmamız vakit alacak. El Hadalat ile Rakban arasında 80 kilometre mesafe var. Çatışma halindeki cephelerin varlığı nedeniyle Suriyelilerin nakli konusunda zorluk yaşıyoruz. Ancak kampın yüzde 70'ini boşalttık." diye konuştu.

Seyf, birliklerinde 800 savaşçı olduğunu, Badiye'de faaliyet gösteren Ceyş Esved Şarkıyye birliğinin de yakın sayıda mensubu bulunduğunu aktardı.

Rejim güçlerinin Ürdün sınırında ilerleyişine ilişkin Seyf, 130-140 kilometrelik alanın Esed'in kontrolünde olduğunu belirtti.

Esed güçleri, Badiye bölgesinde dikkat çekici bir ilerleme kaydetmiş, büyük bir alanın kontrolünü ele geçirmişti.

MOC ise Esed güçleriyle ateşkes sağlayabilmek ve iki tarafın kontrolünde olacak bir tampon bölge oluşturmak için birkaç gün önce Ahmed El Abdu ve Ceyş Esved Şarkıyye gruplarından Ürdün'e doğru çekilmelerini istemişti.

Uluslararası istihbarat birimi Askeri Operasyon Komutanlığı (MOC), Suriye'nin dostları grubunun anlaşması ve koordinesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'da 2013 yılında kurulmuştu.