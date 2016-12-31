Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Suriyeli muhaliflerden ateşkes ihlalleri uyarısı

Suriye'de dün gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese taraf olan silahlı muhalifler, Beşşar Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarının ateşkese uymadıkları uyarısında bulundu.

Suriyeli muhaliflerden ateşkes ihlalleri uyarısı

ANKARA (AA) - Suriye'de dün gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese taraf olan silahlı muhalifler, Beşşar Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarının ateşkese uymadıkları uyarısında bulundu.

Suriye'de dün gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese taraf olan muhalif grupların ortak bildirisinde, Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde yapılan ateşkes anlaşmasında, hiçbir toprak parçasının anlaşmanın kapsamı dışında kalmayacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Bildiride, bu metnin aynısını Esed rejiminin de imzalaması beklendiği halde, Esed rejimin farklı bir anlaşma imzaladığının anlaşıldığı kaydedildi.

Şam yönetiminin ve rejim yanlısı grupların ateşkese rağmen Barada Vadisi ile diğer bölgelere varil bombası ve ağır silahlarla saldırmaya devam ettiği hatırlatılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Muhalifler anlaşmayı imzaladıktan sonra anlaşmanın şartlarına uymuş ancak rejim ve Hizbullah anlaşmanın hiçbir şartına uymamış ve saldırılarına devam etmiştir. Rejimin saldırılarına devam etmesi anlaşmanın bittiğine işaret etmektedir. Uluslararası kamuoyunu rejimin Barada Vadisi'nde yaptığı katliamları görmeye ve rejimin garantörü Rusya'yı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Herhangi bir istisna ihlal yerine geçer. Bizler Suriye topraklarının hiçbir bölümünü ve hiçbir muhalif grubu istisna etmeyecek olan kapsamlı ateşkese uyacağız. Sadece imzaladıklarımızdan sorumluyuz. Bunun dışında hiçbir anlaşmaya uymayacağız"

"Rusya, Suriye rejiminin saldırılarını durduracağına ve ateşkese uyacağına dair verdiği garantörlük sözünü tutana kadar Birleşmiş Milletler'den ateşkesle ilgili alınacak kararlarda acele etmemesini istiyoruz" ifadesine yer veren muhalifler, Türkiye devletine kendilerine ve Suriye halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Diğer taraftan, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim muhaliflerin kontrolündeki noktalara yoğun şekilde saldırıyor.

Barada Vadisi'ndeki sivillerden çağrı
Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ndeki yerel meclis, sağlık heyeti, sivil savunma ve yardım dernekleri de ihlallerle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Rejim ve Hizbullah milislerinin ateşkes yürülüğe girdiğinden bu yana bölgeye 35 varil bombası attığını ve 10 hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, birçok noktadan da kara saldırısı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede kesinlikle Şam'ın Fethi Cephesi bulunmuyor. Tüm savaşçılar bölgenin çocuklarından oluşuyor" ifadesine yer verildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.