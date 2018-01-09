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Suriyeli muhaliflerden BM'ye "Esed'e baskı" çağrısı

- Muhaliflerin müzakere heyeti, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Görüşme sonrası muhaliflerin yazılı açıklamasından: - "MYK, rejimin Cenevre'de müzakerelere katılması için uluslararası baskı çağrısı yaptı. Heyet, Rusya'nın planladığı Soçi toplantısında bunun olmayacağını net şekilde ortaya koydu" - "Bir siyasi süreç var. Bu Cenevre'de. Ve rejim müzakere etmeyi reddettiği için işlemiyor. Paralel bir süreç bu gerçeği değiştirmeyecek ve aslında rejimi ve onun askeri stratejiye bağlığını cesaretlendirme riski taşıyor"

Suriyeli muhaliflerden BM'ye

ANKARA (AA) - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) heyeti, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmelerinde, Cenevre'deki siyasi geçiş müzakereleri için Beşşar Esed rejimine baskı yapılması gerektiğini iletti.

MYK'dan yapılan yazılı açıklamada Nasır Hariri başkanlığındaki heyetin dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta bir araya geldiği belirtildi.

Yazılı açıklamada, MYK sözcülerinden Yahya Aridi'nin, "MYK, rejimin Cenevre'de müzakerelere katılması için uluslararası baskı çağrısı yaptı. Heyet, Rusya'nın planladığı Soçi toplantısında bunun olmayacağını net şekilde ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Aridi'nin, "Soçi süreci Cenevre görüşmelerinin ve Cenevre Bildirisi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında ortaya konan geçiş hedefinin önemini azaltma riski taşıyor." ifadelerine de yer aldı.

Açıklama Aridi'nin şu sözleriyle devam etti:

"Bir siyasi süreç var. Bu Cenevre'de. Ve rejim müzakere etmeyi reddettiği için işlemiyor. Paralel bir süreç bu gerçeği değiştirmeyecek ve aslında rejimi ve onun askeri stratejiye bağlığını cesaretlendirme riski taşıyor."

Cenevre görüşmelerinin 8. turu, 28 Kasım-14 Aralık'ta düzenlenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Rejim heyeti, görüşmelere geç katılmış, siyasi geçiş konusunu müzakere etmekten kaçınmıştı.


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