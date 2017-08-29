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Suriyeli Muhammed bayramı buruk geçirecek

- Ülkesindeki iç savaştan kaçan ninesi ve dedesiyle Adıyaman'a sığınan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Semir, bir bayramı daha anne ve babasız geçirecek - Dede Ahmed Abdullah: - "Babası Halep'te rejimi güçlerinin saldırısında öldü. Annesi ise çocuğuna sahip çıkmadı, evlenip İstanbul'a yerleştiğini öğrendim. Torunum bizleri anne ve babası yerine koyuyor"

Suriyeli Muhammed bayramı buruk geçirecek

ADIYAMAN (AA) - Ülkesindeki iç savaştan kaçan nine ve dedesiyle Adıyaman Çadırkent Konaklama Tesisleri'nde yaşamını sürdüren Suriye uyruklu Muhammed Semir, bir bayramı daha anne ve babası olmadan geçirecek.

Muhammed Semir'in (6) babası Ömer Semir, 2013'te Suriye'nin Halep kentinde Esed rejimi güçlerinin saldırısı üzerine hayatını kaybetti. Anne Ayşe Semir ise iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı.

Yalnız kalan küçük Muhammed ise dedesi ve ninesiyle 4 yıl önce Adıyaman Çadırkent Konaklama Tesisleri'ne geldi. Burada arkadaşlarıyla zaman geçiren Muhammed Semir'in en büyük desteği ise baba yerine koyduğu dedesi Ahmet Abdullah oldu.

Ahmed Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Semir'e hem dedelik hem de babalık yaptığını söyledi.

Torununu çok sevdiklerini ifade eden Abdullah, "Onu yanımdan ayırmıyorum, çok seviyorum. Babası Halep'te rejimi güçlerinin saldırısında öldü. Annesi ise çocuğuna sahip çıkmadı, evlenip İstanbul'a yerleştiğini öğrendim. Torunum bizleri anne ve babası yerine koyuyor." diye konuştu.

Emmun Ömer Abdullah, torununun babası öldüğü, annesi de yanında olmadığı için çok üzüldüğünü belirtti.

Muhammed Semir de Suriye'de tek hatırladığı kişinin teyzesi olduğunu dile getirerek, "Onun yanına gitmeyi çok istiyorum." diye konuştu.




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Adıyaman Çadırkent Konaklama TesisleriMuhammed SemirSuriye'nin Halep Kentinde Esed Rejimi Güçleri
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