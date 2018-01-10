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Suriyeli Muhammed'in tekerlekli sandalye sevinci

- Sivas'ta yaşayan doğuştan bedensel engelli 6 yaşındaki Suriyeli Muhammed, Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla bir hayırseverin bağışladığı tekerlekli sandalyesine kavuştu

Suriyeli Muhammed'in tekerlekli sandalye sevinci

SİVAS (AA) - Sivas'a yaklaşık 8 ay önce taşınan Suriyeli Alavad ailesinin 6 yaşındaki çocukları Muhammed, bir hayırseverin bağışladığı tekerlekli sandalye ile büyük sevinç yaşadı.

Sivas’ta hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine destek veren Hayat Ağacı Derneği, Suriyeli Alavad ailesini de unutmadı.

Suriye'den yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye sığınan 10 kişilik aile, Sivas’ta hayırseverlerin yardımlarıyla yaşıyor. Daha önce Şanlıurfa'da çadır kentte barınan 49 yaşındaki Mahmud Alavad, eşi ve 8 çocuğu ile 8 ay önce Sivas'a taşındı.

Sivas’ta kiraladıkları ahşap evde yaşayan Alavad ailesi, geçim sıkıntısının yanı sıra, doğuştan bedensel engelli oğulları Muhammed'in sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor. Konuşmasında güçlük görülen Muhammed, anne ve babasının yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kente geldikleri günden itibaren Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden ücretsiz ekmek yardımı sağlanan Alavad ailesine, Gıda Bankasından aylık ücretsiz alışveriş imkanı sunuldu. Aileye giyim yardımı da yapan Gıda Bankası, ayrıca 6 yaşındaki Muhammed’e bir hayır sahibinin bağışladığı tekerlekli sandalye hediye etti.

Tekerlekli sandalyeye kavuşan Muhammed büyük sevinç yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
SivasTekerlekli Sandalye
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