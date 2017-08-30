Suriyeli Muhammet'in aile özleminde mutlu son

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ / HÜSEYİN YILDIZ - Suriyeli Nassar ailesinin ülkelerindeki iç savaştan kaçarken yolda başka birilerine emanet etmek zorunda kaldıkları 2 yaşındaki oğulları Muhammed, Türk yetkililerin girişimleri sayesinde yaklaşık bir ayın ardından anne ve babasına kavuştu.

Ülkesindeki iç savaşta elinden yaralanan ve yaşadıkları Şam'dan kaçmak zorunda kalan Fadılalla Nassar (35), eşi Esma Murad (29) ve 3 çocuğu Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Baba Nassar, elindeki yaradan dolayı yolda güçlükle taşıdığı evlatlarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Muhammed'i birlikte ilerledikleri başka bir aileye emanet etmek zorunda kaldı. Yolda yaşanan kargaşa nedeniyle oğlunu emanet ettiği aileyi kaybeden baba Nassar, evladını bulamadan Türkiye'ye geldi.

Gözü yaşlı eşiyle yaklaşık bir ay boyunca sığındıkları Türkiye'den ülkesi Suriye'ye haber gönderen ve oğlunu bulabilmek için seferber olan baba Nassar, barındıkları Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Hatay Yardımlaşma Derneğinden (HAYAD) ve Türk yetkililerden yardım istedi.

Küçük Muhammed'in bulunması için devreye giren dernek başkanı Rahmi Vardı ve Türk yetkililer, baba Nassar'ın Suriye'deki yakınlarının yardımıyla Muhammed'e ulaştı.

Uzun uğraşlar sonrası Valilik koordinesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen Muhammed, babası Nassar tarafından sevinçle karşılandı.

Evladına sarılan baba, ardından oğlunu eşi ve diğer çocuklarının bulunduğu derneğe götürdü.

Burada ailesiyle buluşan Muhammed, gözü yaşlı annesi ve kardeşlerinin yanı sıra dernekte barınan diğer Suriyelilerin zılgıt ve alkışları eşliğinde karşılandı.

- "Aile Türkiye'ye giremeden geri dönmüş"

Baba Nassar, AA muhabirine, ailesini bir araya getirdiği için Türk yetkililere minnettar olduklarını söyledi.

Suriye'de her şeyin çok zor olduğunu ve topraklarını terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığındıklarını anlatan Nassar, şöyle devam etti:

"Ailecek birlikte yola çıktık ancak benim elim yaralıydı, Muhammed'i ben taşıyordum, eşim de kalp hastası. Yolda ilerlememiz zorlanınca Muhammed'i kafiledeki başka bir aileye emanet ettim. Onlar oğlumu Türkiye'ye getirecekti ancak yolda bir ara ayrıldık ve onlarla iletişim kuramadık. Sonradan öğrendik ki aile Türkiye'ye giremeden geri dönmüş Muhammed'i de birlikte götürmüşler. Bir ay sonra aileye ulaştım ve Türkiye'nin yardımlarıyla oğlumuz sağ salim yanımıza geldi."

Anne Murad ise evladını tekrar kucağına almanın tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirtti.

Kendisine bu sevinci yaşatan herkese teşekkür eden Murad, "Çok ağladım, bugünleri göreceğime inanmıyordum ama buradaki insanlar bana umut verdi, evladımı getirdi. Allah onlardan razı olsun. Artık birlikteyiz." dedi.

- "Sonunda kavuştular çok şükür"

Küçük Muhammed'in bulunup ailesine kavuşmasına yardımcı olan Dernek Başkanı Vardı ise yaklaşık 7 yıldır Suriyelilerin her anına tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Ailenin kendilerine ulaşıp kalacak yer talebinde bulunduğunu ve evlatlarının kaybolduğunu ilettiğini aktaran Vardı, şöyle konuştu:

"Aile bir ay önce bize geldi ve çocuklarını geldikleri kafilenin içinde kaybettiklerini ilettiler. Biz de dernek olarak devletimizin yetki birimlerine başvurduk, yazışmalar yapıldı, valimizin talimatı ile mülki amirimiz ve il göç idaresi müdürümüzün yardımlarıyla aileyi buluşturduk. Kardeşleri çok ağladı, sonunda kavuştular çok şükür."

Vardı, aileye kalacak yer konusunda destek olduklarını ve baba Nassar'a iş olanağı sağlayacaklarını kaydetti.