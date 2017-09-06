Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

"Suriyeli mültecilerin yüzde 82'si evlerine dönmek istiyor"

- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Awad: -"Komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin yüzde 82'si güvenlik ve hizmet sağlanırsa evlerine geri dönmek istedini söylüyor, yüzde 10'u kararsız ve yüzde 6'sı ise güvenli yerler bulurlarsa geri döneceğini söylüyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Amin Awad, komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin yüzde 82'sinin güvenlik ve hizmet sağlanması halinde evlerine geri dönmek istediğini söyledi.

Awad, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde mülteci konumunda olan ya da yerinden edilmiş 65 milyon kişinin yüzde 40'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan olduğuna dikkati çekti.

Amin Awad, "Libya'da 30 ila 40 bin Suriyeli, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeyi bekliyor. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka'da mahsur kalmış 20 bin sivilin yarısı çocuk ve birçoğu canlı kalkan, çocuk savaşçı ya da intihar bombacısı olarak kullanılıyor." diye konuştu.

- "22 bin Suriyeli mülteci evlerine döndü"

Suriye'de bu yılın başından beri, ülke içinde yerinden edilmiş 600 bin kişinin rejimin kontrolünü ele geçirdiği Humus ve Dara gibi belirli bölgelere geri döndüğünü ifade eden Awad, komşu ülkelerden ise sadece 22 bin Suriyeli mültecinin ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Awad, Rakka ve Deyruz Zor'un DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların Suriye'ye dönmesinin beklenip beklenmediği sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Geri dönmek için şartlar uygun değil ve çok fazla engel var. Suriye'de bugün gördüğümüz büyük yıkım birçok kişinin geri dönme kararını engelliyor. Komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilerin yüzde 82'si güvenlik ve hizmet sağlanırsa geri dönmek istediğini söylüyor, yüzde 10'u kararsız ve yüzde 6'sı ise güvenli yerler bulurlarsa döneceğini söylüyor."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BMMYKSuriyeli Mülteciler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5