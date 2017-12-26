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Suriyeli öğrencilerden sağlık rehberi uygulaması

- İdlib'de bilişim mühendisliği okuyan iki üniversite öğrencisi, mobil sağlık rehberi uygulaması geliştirdi - Şimdilik sadece Android platformlardan indirilebilen "Idleb Services" isimli uygulamada, bölgedeki sağlık merkezlerinin çalışma günleri ve telefonları paylaşılırken güvenlik nedeniyle adres bilgileri yer almıyor - Uygulamanın yazılımcılarından Cunid: - "Yazılımı geliştirerek Suriye'nin Humus, başkent Şam, Dera illerinde yaşayanlara da faydalı olmak istiyoruz" - Kullanıcı Musa: - "Biz savaş bölgesinde yaşıyoruz, sürekli farklı yerlere göç etmek zorunda kalıyoruz. Gittiğimiz bölgeyi bilmediğimizden hastanelere, eczanelere ulaşamıyorduk. Bu uygulama sayesinde bunları öğrendik işlerimiz kolaylaştı"

Suriyeli öğrencilerden sağlık rehberi uygulaması

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yaşayan iki öğrenci, bombardıman nedeniyle farklı yerlere göç eden sivillerin, hastane, sivil savunma merkezleri ve eczanelere ulaşması için mobil sağlık uygulaması geliştirdi.

Suriye'nin farklı illerindeki siviller, Esed rejiminin bombardımanı nedeniyle kısmen daha güvenli olan Türkiye sınırındaki İdlib'e sığınıyor.

Suriyeli iki bilişim mühendisliği öğrencisi Alaa Cunid ve Muhammed Habbar, göç ettikleri bölgelerde hastane, nöbetçi eczane ve sivil savunma ekiplerine ulaşmakta güçlük çeken İdlib'deki savaş mağdurları için rehber bir uygulamayı hayata geçirdi.

Şimdilik sadece Android platformlarda yer alan "Idleb Services" isimli ücretsiz uygulamada, İdlib'deki hastane, klinik ve sivil savunma ekiplerinin telefonları, çalışma saatleri ve nöbetçi eczanelerin listesi yer alıyor.

Esed güçlerinin saldırı ihtimaline karşı, uygulamada, hiçbir merkezin adresi paylaşılmıyor.

Arapça dilindeki uygulamada, çocuklar için aşı takvimi, sık rastlanan hastalıklara ilişkin bilgiler ve bölge doktorlarının isimlerine de ulaşılabiliyor.

- Hedefte, Şam, Humus ve Dera var

Uygulamayı hayata geçiren öğrencilerden Alaa Cunid, AA muhabirine, bombardımanlar nedeniyle İdlib'e sığınan, ülkenin farklı bölgelerinden gelen savaş mağdurlarına yardım etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ellerindeki kısıtlı teknolojik imkanlara rağmen 4 aylık bir çalışma sonucu uygulamayı bitirdiklerini dile getiren Cunid, "Yazılımı geliştirerek Suriye'nin Humus, başkent Şam, Dera illerinde yaşayanlara da faydalı olmak istiyoruz." diye konuştu.

İdlib'de giderek duyulmaya başlayan uygulamadan kullanıcılar da memnun. AA muhabirine konuşan Bilal Musa, uygulamadan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu belirtti.

Musa, uygulamanın özellikle sağlık alanında büyük kolaylık sağladığını dile getirerek "Biz savaş bölgesinde yaşıyoruz sürekli farklı yerlere göç etmek zorunda kalıyoruz. Gittiğimiz bölgeyi bilmediğimizden hastanelere, eczanelere ulaşamıyorduk. Bu uygulama sayesinde bunları öğrendik işlerimiz kolaylaştı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlibMobil UygulamaSuriye
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