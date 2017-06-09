Suriyeli öğrencilerden ülkelerine insani yardım

SAKARYA (AA) - Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye gelmek zorunda kalan Suriyeli öğrenciler, ülkelerinde sıkıntı çeken vatandaşları için Sakarya'da düzenledikleri programın satılan biletlerinden elde edilen gelirle toplanan bir tır insani yardım malzemesini ülkelerine gönderdi.

Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki Geçici Eğitim Merkezi önünde insani yardım tırının Suriye'ye uğurlanması için tören düzenlendi.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, burada yaptığı açıklamada, Karaman Geçici Eğitim Merkezindeki Suriyeli öğretmenler, öğrenciler, okul idaresi ve burada görev yapan Türk öğretmenlerin yardım için büyük gayret sarf ettiğini söyledi.

Gayretlerin sonunda öğrencilerin program icra ettiğini ve bu programın biletlerinden elde edilen gelirle Suriye'deki Türkiye'ye gelemeyen mazlumlar için bir tır insani yardım malzemesi toparladıklarını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Bunu inşallah Suriye'ye gönderiyoruz. Bu yardımların ramazanda gitmesi çok daha anlamlı. Okulun son günü bu ramazan ayında Suriye'deki kardeşleri karne alamıyor ama buradan karne hediyelerini göndermiş oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yardım tırında 500 çuval un, çocuk bezi ve maması var. Bu yardımlar Reyhanlı bölgesinden Suriye'ye ulaşacak."

Karaman Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Ali Çiydem ise okul açıldığından beri öğrencilerin 'Suriye'ye nasıl yardım edebiliriz' konusunu sürekli gündemde tuttuğunu belirterek, "Kendileri de Sakarya'da çok zor şartlar altında yaşıyor. Daha sonra bu fikir aklımıza geldi. Çocuklarla bir program organize ettik ve biletlerini hayırseverlere sattık. Elde edilen gelirle de bir tır dolusu insani yardım malzemesi temin ettik. Bu tır burada okuyan Suriyeli öğrencilerimizin tırı oldu." diye konuştu.

Daha sonra yapılan duanın ardından yardım tırı Reyhanlı'ya doğru yola çıktı.