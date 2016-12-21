Suriyeli öğrencilere 4 milyon ders kitabı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arasında Katar yardım kuruluşu sponsorluğunda Suriyeli öğrenciler için 4 milyon ders kitabı basılması konusunda protokol imzalandı.

TDV'de düzenlenen protokol imza törenine, MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, Katar İnsani Yardım Kuruluşu (RAF) Türkiye Temsilcisi Munir Zahra katıldı.

Altunel, burada yaptığı konuşmada, Türk eğitim sisteminde 167 bin, geçici barınma merkezlerinde 324 bin Suriyeli öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

Türk eğitim sistemindeki öğrencilere kitapların ücretsiz dağıtıldığını ancak geçici eğitim merkezlerinde uygulanan Arapça müfredattan dolayı kitapların temininin mevzuat açısından zorluk teşkil ettiğini dile getiren Altunel, bu kitapların daha önce bazı fonlar aracılığıyla sağlandığını anlattı.

Suriyeli öğrenciler için imzalanan yeni protokol gereği bu yıl 4 milyon kitabın basılacağını bildiren Altunel, kitapların kısa sürede hazırlanması temennisinde bulundu.

- Kitap basım masraflarını RAF karşılayacak

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun ise vakıf olarak 2011'den bu yana Suriyelilerin eğitimi konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve yaklaşık 13 bin öğrencinin eğitimini desteklediklerini aktardı.

RAF'ın Suriyeliler için önemli yardım kuruluşlarından biri olduğunu anlatan Tutkun, 4 milyon kitabın basım masraflarının RAF tarafından karşılanacağını, kitapların yerlerine ulaştırılmasında TDV olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Özellikle eğitim konusunda yardım yapan kuruluşların sayısının diğer insani yardım kuruluşlarına göre daha az olduğunu anlatan Tutkun, Suriyeli öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri ve hayattan kopmamaları gerektiğine işaret etti.

RAF Türkiye Temsilcisi Zahra da Katar halkının Suriyelilere yönelik projelerinin krizin ilk günlerinden beri devam ettiğini bildirdi.

RAF'ın, Katar'ın önde gelen yardım teşkilatlarından biri olduğuna dikkati çeken Zahra, "Özellikle Suriye'den gelen öğrenciler, insani krizden ciddi etkileniyor. Projenin zamanlaması da anlamlı." dedi.

Zahra, projenin sadece kitap basımından ibaret olmadığını, eğitimli nesilleri geleceğe kazandırmanın da hedeflendiğini vurguladı.

RAF'ın ilk ve orta okul seviyesindeki Suriyeli öğrenciler için basılacak 4 milyon kitap için 7 milyon lira katkı vereceği kaydedildi.