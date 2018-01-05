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Suriyeli öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde eğitim gören Suriyeli öğrencilere kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. İstanbul'dan gelen bazı hayırseverler, Hatay Yardımlaşma Derneği'nin koordinesinde ilçedeki okullarda...

Suriyeli öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde eğitim gören Suriyeli öğrencilere kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

İstanbul'dan gelen bazı hayırseverler, Hatay Yardımlaşma Derneği'nin koordinesinde ilçedeki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi Suriyeli öğrenciler tespit etti.

Belirlenen 500 öğrenciye, mont, kışlık ayakkabı, kaşkol ve bere dağıtıldı.

Hayırsever iş adamı Sadullah Özçelik, yaptığı açıklamada, Suriyeli misafirlere destek amacıyla Hatay'a geldiklerini ve ihtiyaç sahiplerini yerinde tespit edip yardımları bizzat dağıttıklarını söyledi.

Özçelik, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların süreceğini sözlerine ekledi.

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