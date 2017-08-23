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"Suriyeli Öğrencilere Yaz Anaokulu Projesi"

- Hatay'da, savaş psikolojisinden uzaklaşmaları ve sosyal etkinliklere katılmaları amacıyla uygulanan ve iki ay süren projeye 90 Suriyeli çocuk katıldı - Proje sorumlusu Açıkgöz: - "Suriyeli öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı görmekten onurluyum. Onların çaresizlik psikolojisinden kurtulup kaynaşma ortamlarına girmeleri bizim için önemliydi"

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ortaklaşa düzenlediği "Suriyeli Öğrencilere Yaz Anaokulu Projesi" tamamlandı.

Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı Hatay İli Proje Sorumlusu Belgin Açıkgöz, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan kapanış töreninde, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Açıkgöz, "Suriyeli öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı görmekten onurluyum, onların çaresizlik psikolojisinden kurtulup kaynaşma ortamlarına girmeleri bizim için önemliydi. Bunu da başardık." dedi.

Kaymakam Murat Bulacak da Suriyeli sığınmacıları misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Görevlerinin sıkıntıya girenlere yardım etmek ve elinden tutmak olduğunu belirten Bulacak, "Hakikaten ülkemizde Suriyeli kardeşlerimizle iyi diyaloglar kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Suriyeli vatandaşlarımız arasında muhacir-ensar duygusu yaşanmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler gösteri yaptı.

Program sonrasında Kaymakam Bulacak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Toplam 90 öğrencinin katılımıyla 2 ay süren proje kapsamında öğrencilerin savaş psikolojinden uzaklaşması ve Türkiye'ye adapte olmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu çerçevede düzenlenen sosyal etkinliklere katılan her yaştan çocuğa psikolojik destek de sağlandı.

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