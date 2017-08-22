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Suriyeli öğrencilerin okul kayıtları

- Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü: - "Bütün Suriyeli öğrencilerin istedikleri her okula kayıt yaptırabileceği algısına yönelik yapılan gazete haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"

Suriyeli öğrencilerin okul kayıtları

BURSA (AA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir yazısına dayandırılan, bütün Suriyeli öğrencilerin istedikleri her okula kayıt yaptırabileceği algısına yol açabilecek gazete haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos tarihli yazının, bazı medya organlarında yanlış anlaşılmaya neden olduğu, bunu ortadan kaldırmak adına, konunun açıklanması gereğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yazımız, herhangi bir ikamet kaydı olmayan, sadece temel eğitim çağında bulunan, koruma kapsamındaki misafir statüsündeki Suriyeli öğrenciler için geçerlidir. 99 sayıları ile başlayan geçici kimlik sahibi Suriyeli öğrencilerin okul kayıtları, Bakanlığımızın e-okul sisteminde otomatik olarak ikamet adreslerinin bulunduğu kayıt bölgesindeki okula düşmektedir. Bu bilgiler okul müdürlerimizce de bilinmektedir. Bütün Suriyeli öğrencilerin istedikleri her okula kayıt yaptırabileceği algısına yönelik yapılan gazete haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
BursaBursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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