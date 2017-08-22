Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Suriyeli öğretmen protez bacağına kavuşuyor

- Suriye'nin İdlib kentinde öğretmenlik yaptığı okulun bombalanması sonucu iki bacağını da kaybeden Suriyeli öğretmen Nağan Elvan'a protez takılması için İHH, Uluslararası Doktorlar Derneği ve Kuveyt Beyt-ül Zekat Kurumu harekete geçti -Elvan: - "Protez bacağıma kavuşacağım için çok mutluyum. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim"

Suriyeli öğretmen protez bacağına kavuşuyor

HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim uçaklarından atılan bombaların okula isabet etmesi sonucu iki bacağını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Nağan Elvan, sığındığı Türkiye'de protez bacak hayaline kavuşuyor.

İlkokul öğretmeni Elvan, 6 ay önce görev yaptığı okulun rejim uçaklarının saldırısına uğraması sonucu iki bacağını kaybetti. Protez bacak takılması umuduyla Hatay'a yerleşen ve Anadolu Ajansının haberini yaptığı Elvan'a birçok vakıf ve yardım kurumu sahip çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Kuveyt Beyt-ül Zekat Kurumu Elvan'ın protezine kavuşması için harekete geçti.

Ortez-protez merkezine getirilen Elvan'ın ilk muayenesi yapıldı ve bacak ölçüleri alındı.

Nağan Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protez hayaline kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Elvan, ''Çok mutlu ve huzurluyum. Tekrar eski günlerime döneceğim için heyecanlanıyorum. Eşime yük olmayacağım için de sevinçliyim. Allah herkesten razı oldun.'' dedi.

Haberin yayınlandığı günden itibaren çok sayıda telefon aldıklarını belirten Elvan, ''Türk halkına minnettarız. Bizi yalnız bırakmadılar. Protez bacağıma kavuşacağım için çok mutluyum. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu mutluluğumun tarifi yok, en kısa zamanda tekrar yürüyebilecek olduğum için sabırsızlanıyorum.'' diye konuştu.

Nağan Elvan'ın 27 yaşındaki Azim Elvan da kendilerine uzanan yardım elinden dolayı sevinçli olduklarını belirtti.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun ise Anadolu Ajansının haberi üzerine ailenin durumundan haberdar olup, kendilerine ulaştıklarını aktardı.

Elvan için İHH, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Kuveyt Beyt-ül Zekat Kurumu olarak devreye girdiklerini anımsatan Tosun, ''Kardeşimize protez takılması için işlemler başladı. Kısa sürede inşallah eski günlerindeki gibi ayağa tek başına kalkabilecek. Ailenin her türlü yanında olacağız.'' dedi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ProtezReyhanlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5