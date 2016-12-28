Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Suriyeli öğretmenler Türkçe öğretecek

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmek üzere istihdam edilen 45 Suriyeli öğretmen göreve başladı

Suriyeli öğretmenler Türkçe öğretecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmek üzere istihdam edilen 45 Suriyeli öğretmen göreve başladı.

Öğretmenlerin göreve başlamaları dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda program düzenlendi.

Burada hazır bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Demirtaş ve Şube Müdürü Mustafa Özdemir, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Demirtaş, ilçedeki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen 45 Suriyeli öğretmenin görevlerine başladığını belirtti.

Demirtaş, öğretmenlere İslahiye hakkında genel bilgiler aktardı, yeni görevleri hakkında bilgi verdi.

Öğretmenler, yetkililere teşekkür ederek kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için gayretle çalışacaklarını kaydetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
EğitimİslahiyeSuriyeli ÖğretmenlerTürkçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.