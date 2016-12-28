Suriyeli öğretmenler Türkçe öğretecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmek üzere istihdam edilen 45 Suriyeli öğretmen göreve başladı.
Öğretmenlerin göreve başlamaları dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda program düzenlendi.
Burada hazır bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Demirtaş ve Şube Müdürü Mustafa Özdemir, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.
Demirtaş, ilçedeki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen 45 Suriyeli öğretmenin görevlerine başladığını belirtti.
Demirtaş, öğretmenlere İslahiye hakkında genel bilgiler aktardı, yeni görevleri hakkında bilgi verdi.
Öğretmenler, yetkililere teşekkür ederek kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için gayretle çalışacaklarını kaydetti.