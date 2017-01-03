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Suriyeli öğretmenlere eğitim

- Milli Eğitim Bakanlığınca geçici eğitim merkezlerindeki eğitim kalitesinin artırılması ve burada görev yapan Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Antalya'da 500 Suriyeli öğretmene yönelik eğitici eğitimi veriliyor

Suriyeli öğretmenlere eğitim

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca geçici eğitim merkezlerindeki eğitim kalitesinin artırılması, burada görev yapan Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Antalya'da 500 Suriyeli öğretmene yönelik eğitici eğitimi veriliyor. 2 Ocak'ta başlayan eğitici eğitimleri, 13 Ocak'a kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve UNICEF işbirliğinde 21 ildeki 20 bin 500 Suriyeli öğretmeni eğitmek üzere, 500 Suriyeli öğretmene eğitici eğitimi verilmeye başlandı.

Farklı üniversitelerden 46 akademisyenin katılımıyla 2-13 Ocak tarihlerindeki eğitimi tamamlayan 500 Suriyeli eğitici, 23 Ocak-3 Şubat arasında Suriyeli öğretmenlere eğitim vermeye başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci programda yaptığı konuşmada, Suriyeliler ile ortak kültür ve coğrafyayı paylaştıklarını ve Suriyelilerin Türkiye'de misafir değil evlerinde olduklarını belirtti.

Demirci, Suriyeli çocukların eğitimi için büyük çaba harcadıklarını, okullaşma oranında ilkokul düzeyinde yüzde 94, ortaokulda yüzde 43, lisede ise yüzde 18'e ulaşıldığı bilgisini verdi. Bakanlık olarak, Suriyeli çocukların barış ve refah içinde yaşamaları, dünya barışının oluşmasına katkıda bulunmaları amacıyla Suriyeli çocuklara kaliteli bir eğitim sağladıklarını aktararak, "Çocukları birer mimar, mühendis ve doktor olarak yetiştirip ülkelerini yeniden imar etmeleri ve gelişimine katkıda bulunmaları için eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirci, eğitmenlerin Suriyeli çocukları ve özellikle kız çocuklarını okula göndermeleri için Suriyeli aileleri ikna etmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Geçici eğitim merkezindeki eğitimin kalitesinin artırılması ve burada görev yapan Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi kapsamında, Ağustos 2016'da Konya'da geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenler için eğitici eğitimi kursu düzenlenmiş, devamında bu eğiticiler ağustos ve eylül aylarında Suriyeli öğretmenlere eğitim vermişti.

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