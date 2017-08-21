Suriyeli polis amiri, engellerine meydan okuyor

İDLİB (AA) - MOHAMAD MİSTO - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde askeri muhaliflere bağlı "Özgür Polis" teşkilatı kurucularından polis amiri Şerif Kitaz, geçen sene görevi başındayken yaralanarak kötürüm kalmasına rağmen polisliğe devam ediyor.

İdlib ili sakinlerinden 60 yaşındaki Şerif Kıtaz, Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı gösterilerin başlamasının ardından polis teşkilatından ayrılarak halkın safına geçti.

Kıtaz, 2013'te polis arkadaşlarıyla İdlib'teki güvenlik açığını kapatmak için muhaliflere bağlı "Özgür Polis" teşkilatını kurdu.

Başçavuş rütbesi bulunan Kitaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Altı yıl önce, Esed rejiminin gösterilere müdahale emrine uymadığımız gerekçesiyle 3 ay tutuklu kaldık. Ardından benzer durumdaki polis arkadaşlarımızla polis teşkilatından ayrıldık. Halk direnişine katılarak 2013'te Özgür Polis teşkilatını kurduk." dedi.

- "Esed rejimi yıkılıncıya kadar görevimi sürdüreceğim"

Kitaz, geçen yıl görevi başındayken silahlı saldırıya uğradığını ve tedavi görmek için sevkedildiği Türkiye'de defalarca ameliyat olmasına rağmen yürüme yeteneğini kaybettiğini anlattı.

"Esed rejimi yıkılıncıya kadar görevimi sürdüreceğim." diyen Kitaz, yaşadığı zorlukların kendisini Suriye'nin geleceği için çıktığı yoldan döndüremeyeceğinin altını çizdi.

Kitaz, "Görev yaptığım karakol bölgedeki güvenliği en iyi şekilde sağladığı için gururluyum. Pek çok kavga, cinayet ve hırsızlık olayını aydınlattık." diye konuştu.

- "Onun varlığı çok önemli, deneyimli ve herkesle iyi ilişkileri var"

Polis amiri Şerif Kitaz'ın, fiziksel engeline rağmen azimle işine devam etmesi, mesai arkadaşlarınca takdirle karşılanıyor.

Kitaz ile aynı karakolda trafik polisi şefi olarak görev yapan Muhammed Abdülaziz, "Onun (Kitaz) varlığı çok önemli, deneyimli ve herkesle iyi ilişkileri var. Kitaz karakola geldiğinde herkes onun tecrübesinden yaralanıyor." dedi.

Suriye Özgür Polis teşkilatı, 2013'te Esed rejiminine bağlı polis teşkilatının muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden çekilmesinin ardından doğan güvenlik boşluğunu doldurmak ve insanları korumak için kurulmuştu.

Teşkilatta, rejim safalarından ayrılan binlerce rütbeli ve rütbesiz polis yer alıyor.