Suriyeli Rama'ya ailesi şifa olacak

HATAY (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Suriye’nin Halep kentinde rahatsızlanması nedeniyle 8 ay önce Türkiye'ye gelen ve böbrek rahatsızlığı olduğu belirlenen Rama Şeyyah'a ailesinden ilik ve böbrek nakli yapılması için anne ve ablası da Türkiye'ye getirildi.

Suriye'de rahatsızlandığı için 8 ay önce Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye ablası Nur Şeyyah (26) ile giriş yapan Rama, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yapılan tetkiklerde böbrek hastası olduğu tespit edilen Rama'ya ailesinden böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Rama'ya nakil için kontrol edilen Nur Şeyyah'ın şartları karşılamaması üzerine Hatay Yardımlaşma Derneğinden (HAYAD) ve Türk yetkililerinin devreye girmesiyle Suriye'deki annesi Hassna Zeyno (46) ve ablası Ravva Şeyyah (25) da Reyhanlı'ya getirildi.

Ailesinin Türkiye'ye gelmesi üzerine Rama Şeyyah da Reyhanlı'ya gelerek Reyhanlı Devlet Hastanesine yatırıldı. Şeyyah'ın, 8 ay sonra gördüğü anne ve ablasıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı.



Rama'nın anne ve ablasının nakil için gerekli tetkik ve organ nakil işlemi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak.

Anne Hassna Zeyno (46), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 aydır evladının hasretiyle yandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Kızım Rama, aniden rahatsızlandı ve biz yakın çevremizde hastane bulamadığımız için Türkiye’ye göndermek zorunda kaldık. Kızımın hastalığı acımızı iki kat artırdı. Zaten kızımın hasretiyle günlerim zehir oluyordu, hastalığını öğrendikten sonra dünya başımıza yıkıldı."

Kızının yanına gelmek için çok uğraştıklarını ve sonunda bunu başardıklarını ifade eden Zeyno, "Bugün kızıma kavuştuğum için oldukça mutluyum. Onun yanında olacağım ve eğer tutarsa böbreğimi vereceğim, kızıma tekrar can olacağım. Türk halkına bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

- "Anneme kavuştuğum için mutluyum"

Rama Şeyyah da annesine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Halep’te kalan annem ve ablam için üzülüyordum. Hastalığım da buna eklenince beni dayanılmaz acılara sevk ediyordu." dedi.

Böbrek hastası olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü aktaran Şeyyah, "Ne yazık, ülkemde hastane olmadığı için tedavi olamadım. Türkiye’de hastalığımı tespit ettiler, o günden buyana oldukça sıkıntılı günler yaşıyorum. İnşallah ablam veya annemin böbreği olursa yeniden eski günlerime döneceğim." sözlerine yer verdi.



