Suriyeli sanatçıların

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Suriye'deki iç savaştan kaçan sığınmacılar için Kilis'de kurduğu Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi'ndeki Suriyeli sanatçılar, kampta yaptıkları eserlerini "Suskun dünyaya..." adlı kitapta bir araya getirdi.

AFAD'ın koordinasyonunda, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, Suriye krizinin ilk gününden beri "Açık kapı politikası" uygulayan Türkiye, Suriyelilere yaptığı insani yardımlar ile dünyaya örnek oluyor.

AFAD'ın Suriyeli sığınmacılar için kurduğu 21 barınma merkezinde, bir şehirde bulunan tüm fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar karşılanıyor. AFAD barınma merkezlerinde, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçların ötesinde, çeşitli sanat atölyeleri ve meslek kursları da bulunuyor.

AFAD'ın koordinasyonunda açılan meslek edindirme kursları ile 130 bin Suriyeli meslek sahibi oldu. Halihazırda devam eden atölye çalışmalarında resimden halı dokumacılığına, el sanatlarından terziliğe kadar 40 bine yakın sığınmacı bu kurslarda eğitim gördü.

Barınma merkezlerindeki yabancı dil, bilgisayar okuryazarlığı, halı dokuma gibi çeşitli sertifika programlarında 220 bin Suriyeli yetişkin eğitim aldı.

Kilis Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan sanatçılar Selim Selim, Hasan Rustom, Ferid Şeyhali, Firas Yunso, Lora Dirbela ve Büşra Afiş'in kampta yaptıklar eserler, AFAD tarafından kitap haline getirildi.

Kitaba, Suriye'deki iç savaşta yaşanan dram ve çaresizliğe karşı dünyanın gösterdiği kaygısız duruşa atıfta bulunularak "Suskun dünyaya..." ismi verildi.

Sığınmacıların kampta oluşturulan atölyelerde çalışırken çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı kitapta, yağlı boya, ahşap yakma, mozaik, kanaviçe, hat ve halı dokumacılığı gibi 53 eserin fotoğrafları bulunuyor.

Eserlerinde bir yandan Suriye iç savaşında yaşanan dram ve çaresizliği anlatan sanatçılar, bir yandan da eski yaşantılardan kalma anılarını eserlerine yansıttı.

Eserler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozaik tablosunun da bulunması, sanatçıların, Türkiye'nin misafirperverliğine verdiği önemi gösterdi.