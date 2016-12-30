İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi, KİRON ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Suriyeli sığınmacı gençlere eğitim imkanı sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bir grup genç girişimcinin bir araya gelerek kurduğu, Almanya ve Avrupa'da üniversiteye gidemeyen Suriyeli göçmenlere online eğitimler veren sivil toplum kuruluşu KİRON ile anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan gençlere sertifikalı eğitim imkanı sağlanacak.

Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan ve yükseköğretime erişimi olmayan Suriyeli gençlere KİRON'un online derslerini takip etme ve üniversite kampüsünde mesleki bilgi ve beceri kazandıracak sertifika dersleri tamamlama fırsatı verilecek.

Anlaşmayla iç savaşın etkilerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin iş bulmasını veya kurmasını kolaylaştırmak ve topluma uyumlarını sağlamak amaçlanıyor.

KİRON ve üniversitenin vereceği dersler, gelecek yıl başında işletme alanında başlayacak, yazılım ve bilgisayar bilimleri alanındaki derslerle devam edecek.