Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Suriyeli sığınmacı gençlere eğitim imkanı

- İstanbul Aydın Üniversitesi ile KİRON arasında yapılan iş birliği kapsamında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan gençlere sertifikalı eğitim imkanı sağlanacak

Suriyeli sığınmacı gençlere eğitim imkanı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi, KİRON ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Suriyeli sığınmacı gençlere eğitim imkanı sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bir grup genç girişimcinin bir araya gelerek kurduğu, Almanya ve Avrupa'da üniversiteye gidemeyen Suriyeli göçmenlere online eğitimler veren sivil toplum kuruluşu KİRON ile anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan gençlere sertifikalı eğitim imkanı sağlanacak.

Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan ve yükseköğretime erişimi olmayan Suriyeli gençlere KİRON'un online derslerini takip etme ve üniversite kampüsünde mesleki bilgi ve beceri kazandıracak sertifika dersleri tamamlama fırsatı verilecek.

Anlaşmayla iç savaşın etkilerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin iş bulmasını veya kurmasını kolaylaştırmak ve topluma uyumlarını sağlamak amaçlanıyor.

KİRON ve üniversitenin vereceği dersler, gelecek yıl başında işletme alanında başlayacak, yazılım ve bilgisayar bilimleri alanındaki derslerle devam edecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Aydın ÜniversitesiKİRONSığınmacı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.