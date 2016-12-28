Suriyeli sığınmacıların 2017 dileği

DİYARBAKIR (AA) - Ülkelerindeki savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 2017'de savaşın bitmesini ve ülkelerine dönebilmeyi diliyor.



Ülkelerinde yaklaşık 6 yıldır süren savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de büyük bölümü çadır ve konteyner kentlere yerleşen, kimileri de kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdüren sığınmacılar yeni yılda barışın sağlanması ve hasret duydukları ülkelerine kavuşmak için dua ediyor.

Diyarbakır'da kendi imkanları ile kiraladıkları evlerde yaşamını sürdüren Suriyeli sığınmacılar 2017'den beklentilerini AA muhabirine anlattı.



- "İnşallah temennilerimiz gerçekleşir, topraklarımıza döneriz"



Merkez Kayapınar ilçesinin Huzurevleri Mahallesi'nde kiraladığı evde 6 kişilik ailesiyle yaşamını sürdüren ve Namık Kemal İlköğretim Okulunda belirli saatler arasında Suriyeli çocuklara öğretmenlik yapan Mohamed Çerçenazi, Türkiye'ye 3,5 yıl önce geldiklerini söyledi.

Türkiye'de çok iyi durumda olduklarını ancak vatan özlemini derinden hissettiklerini ifade eden Çerçenazi, Türkiye'deki yetkililere kendilerine sunulan imkandan dolayı teşekkür etti.

"Yaklaşık 6 yıldır bu olayların bitmesini ve ülkemize dönmeyi temenni ediyoruz. İnşallah bu yıl temennilerimiz gerçekleşir ve Suriye halkı olarak yeni yılda topraklarımıza, evlerimize döneriz." diyen Çerçenazi, savaşın sona ermesini istediklerini aktardı.

Çerçenazi, 2017 yılının Halep için barış yılı olmasını dilediğini vurgulayarak, "Batı ülkeleri dolaylı ya da doğrudan Halep'teki katliama destek veriyor. Çocuklar ölüyor. Buna sesiz kalınmamalı. Bizim kalbimiz, duamız Halep'te yaşayan Müslüman kardeşlerimizle olacaktır. Bu savaşın durması lazım." diye konuştu.

Çerçenazi, savaşın yerini bir an önce huzur ve barışın almasını temenni etti.



- "2017 yılının huzur ve barış getirmesini istiyoruz"



Ailesiyle 1,5 yıl önce Diyarbakır'a yerleşen Şehit Öğretmen Nesrin Ünügör İlkokulunun tahsis edilen bir bölümünde Suriyeli öğrencilere eğitim veren Macit Halil, savaştan ve ölümlerden bıktıklarını, yeni yılda huzur ve barışın gelmesi istediklerini söyledi.



"Batı ülkeleri Halep'te yaşanan katliama sessiz kalıyor ancak orada yaşanan dram içimizi acıtıyor. Bu savaşın bir an önce durmasını ve 2017 yılının huzur ve barış getirmesini istiyoruz." ifadelerini kullanan Halil, kalplerinin ve dualarının Halep'teki akrabaları ile olduğunu dile getirdi.

Halil,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kendilerine sundukları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Savaştan kaçarak yaklaşık 3 sene önce Diyarbakır'a yerleşen ve bir lokantada çalışmaya başlayan Ahmet Yasir de ülkelerinde devam eden savaşı tedirginlik ve hüzünle takip ettiklerini belirtti.

Yasir, yeni yılda Suriye'deki şiddetin sona ermesini istediklerini aktararak, yeni yılın Suriye ile tüm İslam ülkelerine huzur ve barış getirmesi dileğinde bulundu.

2017'de, terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine ve evlerine dönmeyi arzu ettiklerini söyleyen Yasir, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yasir, akan kanın ve savaşın yeni yılla birlikte son bulmasını diledi.