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Suriyeli sığınmacıların endişesi soğuk hava

- İç savaştan kaçarak Akçakale'ye sığınan Suriyeli 30 aile, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor - Suriyeli Mahmut: "Çocuklarla bu havada çadırda yaşamak çok zor" "Bize evini açan Türkiye'nin ve İslam aleminin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkından Allah razı olsun"

Suriyeli sığınmacıların endişesi soğuk hava

ŞANLIURFA (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan Suriyeli 30 aile, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Haseke kentindeki çatışmalar ve baskılar sonucu evlerini terk eden Suriyeliler, sınır ilçesi Akçakale'de boş alanda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda, hayırsever vatandaşlar ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriyeli Hıdır Mahmut (60), Haseke kentinde çatışmaların şiddetini artırmasıyla 10 kişilik ailesini alarak Akçakale ilçesine geldiklerini söyledi.

Daha önce Suriye'de çiftçilik yaptığını, ancak neyi varsa bırakmak zorunda kaldıklarını ifade eden Mahmut, şöyle konuştu:

"Haseke'de evimize atılan bir bomba sonrası 2 oğlumu ve gelinimi kaybettim. Evimiz yıkılınca ve yiyecek bulmakta zorlanınca bazı yakınlarımızla birlikte Türkiye'ye geldik. Bize evini açan Türkiye'nin ve İslam aleminin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkından Allah razı olsun. Akçakale ilçesinde bulduğumuz boş bir alanda kendi imkanlarımızla kurduğumuz çadırlarda yaşamaya başladık. Sağ olsun hayırsever vatandaşlar ve kuruluşlar zaman zaman bize yardımda bulunuyor."

- Soğuk hava korkutuyor

Hıdır Mahmut, havaların soğuduğunu ve çadırda yaşamanın zorlaşmaya başladığını aktararak, "Soğuk hava bizi korkutuyor. Çocuklarla bu havada çadırda yaşamak çok zor. Yağmur yağınca çadırların içine su geliyor. Yardım yapılıyor ama yeterli değil. Özellikle soğuktan korunmak için hayırseverlerden daha fazla destek bekliyoruz." dedi.

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AkçakaleÇADIRSoğuk HavaSuriye'deki Iç SavaşSuriyeli Hıdır Mahmutşanlıurfa
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