Suriyeli sığınmacının aile özlemi diniyor

GEVGELİ (AA) - TONİ AVRAMOV - Makedonya'nın güneydoğusundaki Gevgeli kasabasında bulunan sığınmacı merkezinde kalan ve 14 aydır aile özlemi çeken Suriyeli Noori Shtaat, hukuki engellerin kalkmasının ardından bu hafta içinde Almanya'daki ailesine kavuşacak.

Sığınmacı akınının yoğun olduğu dönemde günde binlerce kişinin geçtiği merkezde, bugün sadece 9 sığınmacı barınıyor. Merkezde kalan sığınmacılardan Suriyeli Shtaat, pasaportu olmadığı için Almanya'daki ailesinin yanına gidemiyordu.

14 aydır aile özlemi çeken, hukuki engellerin kaldırılmasını ve nihayetinde Almanya vizesi almayı bekleyen Shtaat, sonunda ailesine kavuşabilecek.

Savaşın sürdüğü ülkesinden ayrılmak için imkanı olmayan Shtaat, sattığı çiftlik ve tarladan gelen parayla sadece beş kişilik ailesini ülkeden gönderebildi, kendisi ise ülkesindeki durumun iyileşeceği umuduyla Suriye'de kaldı. Her geçen gün ülkedeki durumun kötüleşmesinin ardından Shtaat da Almanya'daki ailesinin yanına ulaşmak için sığınmacı olarak yola koyuldu.

Uzun süren yolculuğun ardından Makedonya'ya ulaşan Shtaat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar'da pek de iyi olmayan koşullarla karşılaştığını söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan, Makedonya sınırındaki İdomeni'ye otobüsle geldiğini anlatan Shtaat, Makedonya'ya giriş için gerekli evrakları alabilmek için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Suriye'den Makedonya'nın Sırbistan sınırındaki Tabanovce kasabasına varana kadar sürekli sınandığını aktaran Shtaat, Makedonya'dan Sırbistan'a geçip yoluna devam etmeyi umduğu sırada Balkan rotasının sığınmacılara kapandığı haberi ile sarsıldığını kaydetti.

Shtaat, Gevgeli'deki Vinoyug Sığınmacı Merkezi'ndeki koşulların Tabanovce'deki merkeze kıyasla daha iyi olduğunu ve bu neden buraya döndüğünü belirterek, Almanya vizesi alabilmek için ilk mücadelesine de burada başladığını anlattı.

Almanya'ya gidip ailesine kavuşma umudunu hiç kaybetmediğini vurgulayan Shtaat, "Zamanımı Almanca öğrenerek geçirdim. Her andan istifade ettim. Almanya'ya vardığımda dil bakımında hazır olmak için günde sekiz saat çalıştım." dedi.

Shtaat, pasaportunun olmadığını anlatarak, "Pasaportumun da olmasının gerektiğini söylediler. Ancak Kızılhaç temsilcileri bana, İçişleri Bakanlığından seyahat belgesi alabileceğimi söylediğinde yeniden umutlandım. Daha sonra da bu belge ile Almanya vizesi alabileceğimi öğrendim." ifadelerini kullandı.

- Bu hafta ailesine kavuşacak

Makedonya Kızılhaç Örgütü bünyesinde yıllardır gönüllü olarak çalışan Anamaria Shram da Shtaat'ın Almanya vizesini alabilmesi için gerekli belgelerin temini noktasında hukuki engellerin ortadan kaldırılmasına için çalıştığını söyledi.

Almanya vizesini almanın kolay olmadığına işaret eden Shram, Almanya'nın Üsküp Büyükelçiliğinin kendisine durmadan "Suriyeli sığınmacının vize alabilmesi için pasaportunun olması gerektiğini" hatırlattığını anlattı.

Merkezdeki diğer sivil toplum kuruluşları, polis ve içişleri bakanlığı yetkililerinin yardımı sayesinde Shtaat'ın vize alabilmesi için gerekli belgeleri nasıl temin edeceklerini öğrendiklerini aktaran Shram, "Almanya'daki ailesinin bir avukata danışmasıyla gerekli belgeleri tamamladık. İçişleri Bakanlığından geçici seyahat belgesini de almayı başardık. Umuyoruz ki Noori, bu hafta içinde Almanya'daki ailesine kavuşacak." dedi.

Shram, tüm prosedürlerin tamamlandığını dile getirerek, Shtaat'ın ailesine kavuşması için sadece birtakım formalitelerin tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

- Ramazan Bayramı'nda ailesiyle olacak

Ailesine kavuşacağı günü iple çeken Shtaat, Ramazan Bayramı'nın sevdikleri ile geçirecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Hiçbir zaman umudunu yitirmediğini vurgulayan Shtaat, ramazan ayının kendisine bereket getirdiğini kaydetti.