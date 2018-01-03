Suriyeli sığınmacının çöpte bulduğu altınlar polise teslim edildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, bir Suriyeli sığınmacının hurda toplarken poşet içerisinde bulduğu yaklaşık 25 bin lira değerindeki altınlar polise teslim edildi.

Kab Mahallesi'nde, zihinsel engelli olduğu belirtilen ve konuşmakta zorlanan 35 yaşındaki Suriyeli Zekeriya Tutüncü, hurda toplarken çöp konteynerinde bir poşette ziynet eşyaları buldu.

Tutüncü, poşeti eve götürdü. Poşet, daha sonra Tutüncü'nün yakını tarafından polis merkezine teslim edildi.

Ziynet eşyalarını getiren Suriyeli sığınmacıya teşekkür eden polisler, altının sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Suriyeli Yahya El Recco gazetecilere yaptığı açıklamada, altını çöpte bulan kişinin kendisinin eniştesi olduğunu söyledi.

Altınların bulunduğu poşetle Kab Cami İmamı Fethi Erdil'in yanına gittiğini ifade eden Recco, "Eniştem, çöp konteyneri içerisinde hurda toplarken siyah poşet içerisinde altın buldu. İmam ile birlikte Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'ne teslim ettik. İnşallah sahibi bulunur. Bizim haramla işimiz olmaz. Helal dairesi içerisinde ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz." dedi.

Kab Cami İmamı Fethi Erdil de Suriyeli sığınmacının kendisine gelerek çöpte bir miktar altın bulunduğunu söylediğini aktararak, altınları birlikte kentteki en yakın polis merkezine getirip teslim ettiklerini anlattı.