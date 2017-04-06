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Suriyeli STK'lardan BM'ye çağrı

- Suriyeli sivil toplum kuruluşları, Esed rejiminin Han Şeyhun'da düzenlediği kimyasal silah katliamı karşısında BM'yi harekete geçmeye çağırdı

Suriyeli STK'lardan BM'ye çağrı

ANKARA (AA) - Suriyeli sivil toplum kuruluşları (STK) uluslararası toplumu, Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da düzenlediği kimyasal silah katliamı karşısında "sessiz kalması" gerekçesiyle kınayarak, Birleşmiş Milletleri (BM) harekete geçmeye çağırdı.

Suriyeli STK'lar yaptıkları ortak yazılı açıklamada, önceki gün Han Şeyhun'a yönelik kimyasal silah katliamında gazdan etkilenenlerin yüzde 70'inin çocuk olduğunu vurguladı.

Sivillere yönelik saldırılar karşısında sessizliğini koruyan uluslararası toplumun şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM ve insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi, sivilleri koruma ile ilgili alınan uluslararası kararların hayata geçirilmesi ve 2013 yılında Batı Guta'da düzenlenen kimyasal saldırıdan başlayarak, bugün Han Şeyhun'daki saldırıları düzenleyen Esed rejiminin yargılanması konusundaki çağrımızı tekrarlıyoruz."

- BM'nin 7. maddesi uygulansın çağrısı

Açıklamada rejimin ateşkese uymadığı hatırlatılarak, "Esed rejimi, kuşatılmış bölgelerde bulunan okul, hastane ve altyapıyı yok ederek sivil insanlara baskı uygulamaya çalışmaktadır. Ayrıca, demografik değişim ve insanları göçe zorlayan bir politika uygulamaktadır. İdlib kırsalında ve Doğu Guta bölgesinde yaşayan sivil insanlara karşı zehirli gaz ve kimyasal silah kullanımı sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarının insanlık suçu kabul edilmesi ve sorumlularının yargılanmasının talep edildiği açıklamada, ayrıca BM anlaşmasının 7. maddesinin uygulanması çağrısında bulunuldu.

BM'nin kurucu antlaşması niteliğindeki BM Şartı'nın 7. maddesi, BM Güvenlik Konseyi'ne "uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için hava, deniz ya da kara kuvvetleri aracılığıyla, gerekli saydığı her türlü girişimde bulunma" yetkisi veriyor.

Rejimin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşşar EsedHan ŞeyhunSuriye
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