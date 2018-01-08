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Suriyeli Taha işitme cihazına kavuştu

- Suriye'nin Humus kentinde Esed rejiminin saldırıları sonucu duyma yetisini kaybeden ve ödünç işitme cihazıyla duymaya başlayan 4 yaşındaki Taha, hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazına kavuştu

Suriyeli Taha işitme cihazına kavuştu

HATAY (AA) - Suriye'nin Humus kentinde Esed rejiminin saldırıları sonucu duyma yetisini kaybeden ve ödünç işitme cihazıyla duymaya başlayan 4 yaşındaki Ahmet Taha'nın, hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazı oldu.

Anadolu Ajansının Ahmet Taha hakkında yaptığı haber üzerine harekete geçen Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği ve hayırseverler, Reyhanlı'da yaşayan aileye ulaştı.

Reyhanlı'ya 3 ay önce gelen ve burada ödünç işitme cihazı bulan aileye, Adana ve Isparta'dan gönderilen biyonik kulaklık ve piller teslim edildi.

Baba Talal Alkashak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu için yapılan destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Taha için ödünç işitme cihazı temin ettiklerini belirten Alkashak, ''Ahmet artık kendisine ait işitme cihazıyla duyuyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluluyuz, evladım burada tekrar bizleri rahatça duyabildi.'' dedi.

İşitme cihazının tesliminde mutlu olan Ahmet Taha, rejim kuşatmasındaki Humus El-Waar bölgesinde savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu konuşma ve işitme yetisini kaybetmişti.



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Anahtar Kelimeler:
ISITME CIHAZI
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