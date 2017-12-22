Suriyeli Türkmen çocuklardan Kerim bebeğe destek

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de konteyner kentte yaşayan Türkmen çocuklar, Suriye'de Esed rejiminin saldırısında Doğu Guta'da annesi ile sol gözünü kaybeden Kerim bebek ile dayanışma amacıyla başlatılan sol gözünü kapatma kampanyasına katıldı.
AFAD'a bağlı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Türkmen çocuklar, Kerim bebeğe destek için barınma merkezinin futbol sahasında toplandı.
Elleriyle sol gözlerini kapatarak Kerim bebeğe destek olmaya çalışan çocuklar, Türkiye'ye olmasaydı, kendilerinin de aynı durumda kalabileceklerini belirtip, savaşın bir an önce bitmesini dilediler.