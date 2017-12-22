Suriyeli Türkmenler Sarıkamış şehitlerini andı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'deki geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli Türkmenler, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce şehit olan 90 bin askeri andı.

AFAD'a bağlı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'ndeki Türkmenlerin düzenlediği program, Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerinden oluşan mehter takımı eşliğinde kamp içinde yapılan yürüyüşle başladı.

Mehter Takımı'nın çaldığı parçalara eşlik eden Türkmenler, tekbir getirdi, sloganlar attı.

Çok amaçlı salonda devam eden programda Bayırbucak ve Türkmen Dağı'nda savaşırken şehit olan Türkmenlerin fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi sunuldu.

Kamp müdür yardımcısı Ramazan Traş, burada yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının her karışının şehit kanıyla sulandığını belirtti.

Traş, "Yemen'den üzerlerindeki ince elbiselerle eksi 50 dereceyi bulan soğuğa aldırmadan şehadete giden askerlerimizi yad ediyoruz. Bizler, 'Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' düsturuyla yaşayan bir milletin evlatlarıyız." dedi.

Program kapsamında daha sonra karate gösterileri yapıldı, şiirler okundu.