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Suriyeli ve Iraklı çocuklar ilk kez lunaparka gitti

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayınca yürütülen proje kapsamında lunaparka götürülen 100 sığınmacı çocuk, gönüllerince eğlendi.

Suriyeli ve Iraklı çocuklar ilk kez lunaparka gitti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen "Çocuklar Gülerse Dünya Güler Projesi" kapsamında, Suriyeli ve Iraklı çocuklar ilk kez lunaparka gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde kalan sığınmacı çocuklar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayınca yürütülen proje kapsamında İstasyon Mahallesi'ndeki lunaparka götürüldü.

Burada çeşitli oyuncaklara binerek gönüllerince eğlenen çocuklara, Türk Kızılayı ve Müdürlük yetkilileri tarafından dondurma ikram edildi.

Türk Kızılayından ekip başkanı Mustafa Bilici, yaptığı açıklamada, "Çocuklar Gülerse Dünya Güler Projesi" kapsamında 100 sığınmacı çocuğu lunaparka getirdiklerini belirterek, "Bir nebze olsun çocukların gülmesini sağlamaya çalıştık." dedi.

Suriye'nin İdlib kentinden gelen İsmail Hacı Muhammed ise Türk halkının ve hükümetinin kendilerine çok iyi davrandığını ifade etti.

Suriyeli Yasmin Sabate, ilk kez lunaparka geldiğini, oyuncaklara binerek mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.

Muhabir: Ersoy Sevinç

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