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Suriyeli ve Iraklı çocuklar ilk kez sinemaya gitti

- Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında sinemaya götürülen çocuklar, animasyon film izledi

Suriyeli ve Iraklı çocuklar ilk kez sinemaya gitti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli ve Iraklı çocuklar, ilk kez sinemada film izlemenin heyecanını yaşadı.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde kalan 70 sığınmacı çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı iş birliğinde yürütülen "Çocuklar Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında sinemaya götürüldü.

İlk kez sinemaya gitmenin heyecanını yaşayan çocuklar, burada animasyon filmi izledi.

Türk Kızılayından ekip başkanı Mustafa Bilici, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında dördüncü etkinliği düzenlediklerini belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önce sığınmacı çocuklarımızın bir nebze olsun gülmesini sağlamaya çalıştık." dedi.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi Müdür Yardımcısı Cemal Öztürk, sığınmacı çocuklar için sosyal projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Suriye'nin Halep kentinden gelen Meryem Ramazan ise ilk kez geldiği sinemada film izlerken çok eğlendiğini söyledi.

Iraklı Türkmenlerden Abbas Kuli de sinemayla tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

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