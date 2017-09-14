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Suriyeli ve Türk sanatçılar aynı çalıştayda

- İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nın desteğiyle iki hafta boyunca sürecek olan "Together" açık stüdyo çalıştayında, Suriyeli sanatçılar arasında Abdülrezzak Alsalhani, Eyas Cafer, Felek Al Ghazzi, Hibe Aizoug, Rand Ramazan, Türk sanatçılar arasında ise Emel Ülüş, Emre Çalış, Hale Arslan, Nehir Sağdıç ve Sevim Kaya yer alıyor

Suriyeli ve Türk sanatçılar aynı çalıştayda

İSTANBUL (AA) - Suriyeli ve Türk sanatçıların birlikte üretimlerini esas alan "Together" açık stüdyo çalıştay serisinin ikincisi 19 Eylül başlayacak.

15. İstanbul Bienali komşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştay, Uniq Gallery'de gerçekleşecek.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nın desteğiyle 2 hafta boyunca sürecek olan çalıştayda, Suriyeli sanatçılar arasında Abdülrezzak Alsalhani, Eyas Cafer, Felek Al Ghazzi, Hibe Aizoug, Rand Ramazan, Türk sanatçılar arasında ise Emel Ülüş, Emre Çalış, Hale Arslan, Nehir Sağdıç ve Sevim Kaya yer alıyor.

Sanatçılar ve sanat uzmanları arasında, sanatsal iletişim ve paylaşım kadar, gelecek dönemde olabilecek işbirlikleri için fırsat yaratmayı amaçlayarak yola çıkan proje, kişisel birlikteliklerin yanı sıra, toplumsal ve kültürel temaları besleyerek sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.

İlki geçen yıl gerçekleştirilen çalıştay kapsamında üretilen eserler ise Ekim-Aralık ayı boyunca UNIQ İstanbul Turkmall Sanat'ta sergilenecek.


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Anahtar Kelimeler:
çalıştayTogether
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