ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Suriyeli yetim çocuklar için eğlence programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren yardım derneklerinin finansmanıyla kentteki bir çay bahçesinde düzenlenen programa, yaklaşık 2 bin 500 yetim çocuk katıldı.

Çadır kentlerin dışında yakınlarının yanında hayata tutunmaya çalışan çocuklar, yaklaşık 3 saatlik programda, çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi. Çocuklar, Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar da söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Doğan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın, Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirtti.

Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki derneklerin yaklaşık 2 bin 500 yetime sürekli yardım ettiğini kaydeden Yüksel, "Yaptıkları destek çalışmalarından dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Çocukların sosyolojik ve psikolojik durumları göz önüne alınarak, onları eğlendirmeye ve adaptasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Kuveyt'te faaliyet gösteren Said Yardım Derneği Genel Başkanı Mahmut Elavis de sığınmacı çocukların mutluluğunu önemsediklerini vurguladı.

Elavis, "En büyük hedefimiz Suriyeli çocuklara bayram sevinci yaşatmak. Suriyelilerin bir an bile olsa acılarını, dertlerini unutmalarını temenni ettik. Şanlıurfa'da 5 bin yetime ulaşmak istiyoruz. Yarın da Akçakale'deki kampta benzer bir etkinlik düzenleyeceğiz." dedi.