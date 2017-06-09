Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Suriyeli yetim çocuklara bayram yardımı

- Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği, bayramı öncesi yetim çocuklara kıyafet dağıtımı başladı

Suriyeli yetim çocuklara bayram yardımı

KİLİS (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği, Ramazan Bayramı öncesi 400 yetim çocuğa kıyafet dağıtımına başladı.

Bir giyim firmasına ait mağazada gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar kendi kıyafetlerini seçmenin mutluluğunu yaşadı.

Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği Kilis Temsilcisi Abdulcelil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetim çocuklara maddi ve manevi olarak destek verilmesi gerektiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere düzenli bir şekilde yardım ulaştırmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımından bulunduk. Bayram öncesi de çocukların yüzünü güldürmek istedik. 400 çocuğumuzu giydirdik. Çocuklar istediklerini almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Onları böyle görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi mazlum insanların yanında olmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, yardımların 11 Haziran'a süreceğini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kıyafet YardımıRamazan BayramıSuriyeli Yetim AilelerYardımeli Uluslararası İnsani Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5