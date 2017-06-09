Suriyeli yetim çocuklara bayram yardımı

KİLİS (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği, Ramazan Bayramı öncesi 400 yetim çocuğa kıyafet dağıtımına başladı.

Bir giyim firmasına ait mağazada gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar kendi kıyafetlerini seçmenin mutluluğunu yaşadı.

Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği Kilis Temsilcisi Abdulcelil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetim çocuklara maddi ve manevi olarak destek verilmesi gerektiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere düzenli bir şekilde yardım ulaştırmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımından bulunduk. Bayram öncesi de çocukların yüzünü güldürmek istedik. 400 çocuğumuzu giydirdik. Çocuklar istediklerini almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Onları böyle görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi mazlum insanların yanında olmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, yardımların 11 Haziran'a süreceğini sözlerine ekledi.