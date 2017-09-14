Suriyeli yetimler harçlıklarını Arakan'a yolladı

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Ülkelerindeki iç savaşta yakınlarını kaybeden ve Kilis'teki bakımevinde barınan Suriyeli yetimler harçlıklarını Arakanlı Müslümanlara gönderilmek üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim etti.

Savaşta eşlerini kaybeden kadınlar ile yetim çocuklar yararına faaliyet gösteren Fatih Sultan Mehmet Derneği sakinleri, Arakanlı Müslümanlar için başlatılan kampanyaya destek olmaya karar verdi. Bakımevinde kendileri için kurulan kumbaralarda geçen haftadan bu yana yetimler tarafından biriktirilen 50 lira, dernek yönetimince makbuz karşılığı Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Dernek Başkan Yardımcısı Abdulgani Şevağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan yardımın miktarının küçük ama anlamlı olduğunu söyledi.

Bakımevinde kalan çocukların izledikleri haberlerden etkilenerek anneleri aracılığıyla böyle bir karar verdiğini anlatan Şevağ, şunları dile getirdi:

"Çocuklar insanların öldürüldüğünü ve yakıldığını görüyor ve olayın Suriye'de olduğunu sanıyorlar. Annelerine soruyorlar onlar da Arakan'da yaşayan Müslümanlar olduğunu söylüyorlar. Çocuklar harçlıklarından biriktirdikleri paraları oradaki çocuklara göndermek istiyorlar. Anneler de bize haber verdiler ve 'Aynı bu durumu Suriyeli olarak biz de yaşadık vatanımızdan Türkiye'ye geldik bize kapısını açtı çok şükür. Bizler şu anda burada rahatız. Oradaki Müslümanlar yanıyorlar, zorla evlerinden çıkarılıyorlar onların yaşadıkları acıları yaşadık, çocuklarımız oradaki çocuklara yardımcı olmak istiyor.' dediler. Arakan'daki Müslümanlara yardımcı olmak için dernek olarak Türk Kızılayına ulaştık ve çocuklarımızın emanetlerini onlara teslim ettik."

Şevağ, çocukların elindeki paraların gelen misafirlerin onlara verdiği harçlıklar olduğunu, bunun kendilerini bir kat daha duygulandırdığını aktardı.

- Yetimler duyarsız kalmadı

Türk Kızılayı Kilis Şube Başkanlığı Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç de Arakan'da yaşanan drama sessiz kalmayan yetim çocukların yaptığı bağışın çok anlamlı olduğunu belirtti.

"Suriyeli kardeşlerimizin bu davranışı bizi çok duygulandırdı" ifadesini kullanan Erdinç, Türk Kızılayı olarak kendilerine emanet edilen paranın en kısa zamanda Arakan'daki çocuklara ulaştıracağını sözlerine ekledi.

- Acıyı ifade edebilecek söz yok

Suriyeli Anne Meryem Tecan da çocuklarıyla Türkiye'ye geldikleri zaman yetkililerin kendilerini bakımevine yerleştirdiğini ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Çocuklarıyla televizyon izlerken Arakan'daki olayları gördüklerini ve çok şaşırdıklarını anlatan Tecan, şunları belirtti:

"Oradaki insanlara eziyet ediyorlardı. Çocukların canları çok sıkıldı, üzüldüler. 'Anne biz Suriye'de çok çile çektik bu çocuklar da bizim gibi olmasınlar, biriktirdiğimiz paraları oradaki kardeşlerimize gönderilim.' dediler Allah razı olsun Türkiye bize kapısını açtı, yardımcı oldu, biz de yardım elimini onlara uzatmalıydık. Belki çok para toplayamadık ama elimizden gelen bu kadar."

İçinde biriken acıları ifade edebilecek söz bulamadığını vurgulayan Tecan, Müslümanların çektiği eziyetlerin artık bitmesi temennisinde bulundu.