Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer Trabzon amatör Kemal
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu
Patateste ilk 10'dayız
Dünyada ilk 10'dayız!

Suriyeli yetimler için futbol etkinliği

- Hacı Habibullah Geredevi Vakfı, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan yetim çocuklar için futbol maçı organize etti

Suriyeli yetimler için futbol etkinliği
banner17

İSTANBUL (AA) - Hacı Habibullah Geredevi Vakfı, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan yetim çocuklar için futbol maçı düzenledi.

Beykoz'daki Küplüce Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde, kulübün desteğiyle gerçekleştirilen maçta, 10 Suriyeli ile 10 Türk çocuk karşı karşıya geldi.

Çocukları kaynaştırmayı amaçlayan karşılaşmayı, 7-4 Suriyeli yetimlerden oluşan takım kazandı.

Maç sonrasında çocuklara çeşitli ödüller verildi ve piknik yapıldı.

HAGEV yetkilisi Mustafa Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin kazandığı bir karşılaşma izlediklerini söyledi.

Yeşilyurt, Suriyeli çocukların maç vesilesiyle kendi yaşıtlarındaki Türk kardeşleriyle tanıştığını, kaynaştığını ve birbirlerinin kültürlerini öğrenme imkanı bulduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Futbol MaçıIstanbulKüplüce Gençlik Ve Spor KulübüMerhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV)Suriyeli Yetim çocuklar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5